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20.07.2020 11:15
Рубрика: Общество

23 тысячи московских выпускников сдают ЕГЭ по иностранным языкам

Текст: Любовь Проценко

23 тысячи московских выпускников сдают ЕГЭ по иностранным языкам, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Сегодня более более 23 тысяч участников зарегистрировались на ЕГЭ по иностранным языкам в Москве. Самым популярным по-прежнему остается английский язык, в этом году его выбрали около 22 тысяч участников. Но выпускники сдают и другие языки - французский, немецкий, испанский. С прошлого года у ребят также появилась возможность сдавать китайский язык.

Высокий интерес у выпускников и к естественно-научным предметам: на экзамен по биологии в этом году зарегистрировались свыше 13 тысяч человек.

Выбор предметов участников связан с профилем вуза, в который они планируют поступать.

Для проведения ЕГЭ сегодня открыто около пяти тысяч аудиторий в более 360 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе на дому и в больницах.

Экзамен по биологии продлится 3,5 часа, письменная часть по иностранным языкам - 3 часа. Результаты экзаменов будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 2 августа 2020 года.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образцы своих бланков.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующие экзамены состоятся 22 и 23 июля. В эти дни участники сдадут устный экзамен по иностранным языкам.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч - это выпускники текущего года, более 13 тысяч - выпускники прошлых лет, около 2 тысяч - обучающиеся колледжей и иностранных образовательных организаций.

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