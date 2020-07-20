Блогер "убил" редкий Mini во время обзора в своем дворе

Французский блогер Pog, находясь на самоизоляции, получил посылку от Mini. В деревянном ящике ему был доставлен Mini John Cooper Works GP, который выпущен тиражом 3000 экземпляров. Новоиспечённый владелец успел проехать только 38 км.

Из-за пандемии Pog не может протестировать новинку на дороге. Он решил, что участок вокруг его дома вполне может претендовать на роль гоночного трека. Несколько кругов блогер проехал без происшествий, однако на очередном "заряженный" Mini совершает переворот.

Pog сообщил в своём Instagram, что автомобиль не на ходу - пострадал двигатель. Двигатель - один из самых дорогих агрегатов в автомобиле, особенно в Mini John Cooper Works GP: его "турбочетвёрка" развивает 306 л.с. (450 Нм). На лимитированном "заряженном" хэтче она сагрегатирована с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5.2 секунды.