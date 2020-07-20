Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится в октябре

Бой за титул чемпиона в легком весе между обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи состоится в октябре в Абу-Даби.

Об этом глава UFC Дана Уайт рассказал порталу The National. По словам Уайта, следующий турнир пройдет на "бойцовском острове" в октябре, а поединок Нурмагомедов - Гэтжи станет главным.

"Бой с участием Хабиба будет следующим, - сказал он. - Все самые крупные и жестокие бои за титулы пройдут в Абу-Даби. Вот почему я говорю, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая бойцовская столица мира, раньше это был Лас-Вегас, но прямо сейчас это определенно уже не Лас-Вегас".

Нурмагомедов в последний раз выходил на бой в сентябре 2019 года, когда победил Дастина Порье. В начале июля у чемпиона UFC умер отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. В СМИ появились несколько новостей о том, что чемпион может принять решение о завершении карьеры. Уайт рассказал, что не боится, если он примет такое решение.

"Он непобедим, достиг всего и заработал много денег, - сказал Уайт. - Посмотрите на Конора Макгрегора, чего он достиг, он суперзвезда. Эти парни уходят на пенсию, так случается, и я никогда не беспокоюсь об этом - это просто часть бизнеса".