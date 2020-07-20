Чем iPhone лучше смартфона на Android? Пять примеров

Десять дней назад мы решили пройтись по недостаткам iOS и преимуществам Android. Наступила пора "отзеркалить" ситуацию и показать, в чем мобильная платформа от Apple превосходит операционку Google.

1. Мегадлинный цикл обновления девайсов. Вдумайтесь: iOS 14 будет доступна владельцам iPhone 6s! Это официальная информация, если что - проверьте на сайте Apple. То есть аппарат, выпущенный осенью 2015 года и работавший на iOS 9, получает пять ежегодных обновлений системы.

Причем это не просто какие-то минорные апдейты или обновления безопасности, а большие пакеты обновлений, включающие себя новые фишки, новый дизайн каких-то элементов и так далее. На такое могут рассчитывать разве что владельцы Google Pixel, а тот же Samsung гарантированно обновляет свои смартфоны только в течение двух лет.

2. Экосистема Apple включает в себя не только смартфоны, но и планшеты, и компьютеры. Можно начать редактировать документ или читать текст на одном устройстве, быстро перейти на другое, можно сохранить пароль, который будет доступен на всех девайсах (причем не только в браузерах, но и в приложениях). Что-то похожее делают Samsung и - с недавних пор - Huawei. Им хочется пожелать удачи, потому что конкуренция - это всегда хорошо.

3. Технология eSIM, которую Apple продвигает в своих смартфонах - это на самом деле большое благо. Возможность хранить в памяти устройства несколько виртуальных SIM-карт вдобавок к одной физической - это очень удобно. Например, путешественники могут покупать за рубежом трафик через eSIM-операторов: Airalo, RedteaGo и других. Это обходится в копейки по сравнению с затратами на роуминг и не требует покупки физической симки и заключения контракта с оператором. Просто установил приложение, купил трафик и пользуешься. На Android-смартфонах, продающихся в России, такая опция доступна разве что в Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, а также в устройствах линейки Google Pixel 4.

В России цены на Android-смартфоны с поддержкой eSIM начинаются от 55 тысяч рублей (Google Pixel), а самый дешевый iPhone с электронной симкой доступен за 34 тысячи рублей у неофициалов.

4. У iOS-девайсов безумно плавный интерфейс, быстрый запуск приложений и другие опции, которые отвечают за ощущение "наконец-то нормально работает". Достигается это все великолепие, конечно, достаточно агрессивной выгрузкой неиспользуемых приложений, но именно благодаря такому подходу у айфонов репутация смартфонов, которые не тормозят и не бесят. Причем даже старые и дешевые модели.

5. iPhone заметно меньше теряют в цене. В топ-3 самых выгодных девайсов вошли iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max - все они за два года со дня покупки обесценились на 67-57 процентов. А следующие за ними Samsung Galaxy S9, S9+ и Galaxy Note 9 потеряли 72-75 процентов от первоначальной цены.