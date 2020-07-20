У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Чем iPhone лучше смартфона на Android? Пять примеров

Текст:   Антон Благовещенский
20.07.2020,  
13:21

Десять дней назад мы решили пройтись по недостаткам iOS и преимуществам Android. Наступила пора "отзеркалить" ситуацию и показать, в чем мобильная платформа от Apple превосходит операционку Google.

1. Мегадлинный цикл обновления девайсов. Вдумайтесь: iOS 14 будет доступна владельцам iPhone 6s! Это официальная информация, если что - проверьте на сайте Apple. То есть аппарат, выпущенный осенью 2015 года и работавший на iOS 9, получает пять ежегодных обновлений системы.

Причем это не просто какие-то минорные апдейты или обновления безопасности, а большие пакеты обновлений, включающие себя новые фишки, новый дизайн каких-то элементов и так далее. На такое могут рассчитывать разве что владельцы Google Pixel, а тот же Samsung гарантированно обновляет свои смартфоны только в течение двух лет.

В Россию пришел китайский смартфон с суперкамерой за 65 тысяч рублей

2. Экосистема Apple включает в себя не только смартфоны, но и планшеты, и компьютеры. Можно начать редактировать документ или читать текст на одном устройстве, быстро перейти на другое, можно сохранить пароль, который будет доступен на всех девайсах (причем не только в браузерах, но и в приложениях). Что-то похожее делают Samsung и - с недавних пор - Huawei. Им хочется пожелать удачи, потому что конкуренция - это всегда хорошо.

3. Технология eSIM, которую Apple продвигает в своих смартфонах - это на самом деле большое благо. Возможность хранить в памяти устройства несколько виртуальных SIM-карт вдобавок к одной физической - это очень удобно. Например, путешественники могут покупать за рубежом трафик через eSIM-операторов: Airalo, RedteaGo и других. Это обходится в копейки по сравнению с затратами на роуминг и не требует покупки физической симки и заключения контракта с оператором. Просто установил приложение, купил трафик и пользуешься. На Android-смартфонах, продающихся в России, такая опция доступна разве что в Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, а также в устройствах линейки Google Pixel 4.

В России цены на Android-смартфоны с поддержкой eSIM начинаются от 55 тысяч рублей (Google Pixel), а самый дешевый iPhone с электронной симкой доступен за 34 тысячи рублей у неофициалов.

Выпущен смартфон Samsung дешевле 6000 рублей. Брать или нет?

4. У iOS-девайсов безумно плавный интерфейс, быстрый запуск приложений и другие опции, которые отвечают за ощущение "наконец-то нормально работает". Достигается это все великолепие, конечно, достаточно агрессивной выгрузкой неиспользуемых приложений, но именно благодаря такому подходу у айфонов репутация смартфонов, которые не тормозят и не бесят. Причем даже старые и дешевые модели.

5. iPhone заметно меньше теряют в цене. В топ-3 самых выгодных девайсов вошли iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max - все они за два года со дня покупки обесценились на 67-57 процентов. А следующие за ними Samsung Galaxy S9, S9+ и Galaxy Note 9 потеряли 72-75 процентов от первоначальной цены.

смартфоны
Фото: iStock
В Zoom устранили серьезную уязвимость 16.07.2020
Почему смартфон быстро разряжается? Четыре причины 14.07.2020
Apple
Apple может выпустить iPhone за 20 тысяч рублей. Каким он будет 13.07.2020
Apple открыла iOS 14 для всех желающих. Как ее установить 10.07.2020
iPhone
Три секрета калькулятора для iPhone, которые упрощают жизнь 06.07.2020
Семь способов продлить время работы любого iPhone 30.06.2020