Четыре региона Германии попросили сохранить американское военное присутствие

Главы четырех федеральных земель Германии обратились к США с просьбой сохранить американское военное присутствие в ФРГ и не допустить даже частичного вывода войск. Как отмечают местные СМИ, соответствующее письмо премьер-министры Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца направили на имя нескольких конгрессменов, входящих в комитеты по вопросам безопасности и оборонной политики и которые уже делали критические заявления по этом вопросу.

По словам глав регионов, базы США на территории их земель составляют основу американского присутствия в Европе, которое служит стратегическим интересам как Соединенных Штатов, так и НАТО. "Мы выступаем за продолжение этого глубокого партнерства", - отмечается в письме.

Стоит отметить, что на территории Баварии расположен один из крупнейших американских полигонов в Европе, в Рейнланд-Пфальце находится авиабаза Рамштайн и крупнейшая американская больница за пределами США, в Баден-Вюртемберге - командный центр, из которого американцы управляют миссиями в Африке, а в Гессене - штаб армии США в Европе.

Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп заявил, что Германия тратит слишком мало на оборону. По его словам, Берлин задолжал "миллиарды долларов". Американский лидер пригрозил сократить численность контингента, расквартированного на территории ФРГ, если Берлин не заплатит за присутствие американских военных и не увеличит расходы на оборону, как того требуют договоренности внутри НАТО.

В настоящее время в ФРГ находятся порядка 34 тысяч солдат США, если Трамп реализует свои планы, там останется только 25 тысяч. Впрочем, на родину военные вряд ли вернутся, Вашингтон считывает перебросить часть сил в Польшу.