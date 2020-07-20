Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 июля

Летучие фрегаты

26 июля в России отмечается День ВМФ. С утра на "первой кнопке" будет работать специальный канал, затем - в 11:00 - на Первом канале и "России 1" можно будет посмотреть Главный военно-морской парад. А после него на Первом канале документальный фильм "Цари океанов. Фрегаты". Фрегаты проекта 22350 - самые современные надводные корабли России, созданные для ведения боевых действий в дальней морской зоне. Конструкторам, работавшим над проектом, удалось невозможное. При довольно небольшом водоизмещении эти корабли обладают просто невероятной боевой мощью. Также в фильме впервые будет приоткрыта завеса над секретными испытаниями, которые проходит каждый военный корабль, прежде чем завод приступает к его производству. Свои двери откроет для зрителей крупнейший в мире НИИ - Крыловский государственный научный центр. Еще в фильме - весь процесс создания корабля - от сборки корпуса до момента первого выхода в море.

Первый канал, 26 июля, 12:30

Высоцкий: 40 лет со дня ухода

В этом году - 25 июля - отмечается 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Первый канал покажет к этой дате программу "Своя колея. Лучшее" (24 июля в 21:30) - коллекция самых ярких и памятных мгновений церемоний вручения премии Владимира Высоцкого разных лет. Песни и стихи Владимира Семеновича звучат в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Премия "Своя колея" учреждена в 1997 году и ежегодно вручается тем, кто не изменяет своим убеждениям, кому сегодня захотел бы посвятить песню Владимир Высоцкий, людям, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии. Также на канале повторы документальных фильмов "Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй" (25 июля в 12:20), "И, улыбаясь, мне ломали крылья" (25 июля в 13:25), "Последний год" (25 июля в 15:40), программа "Живой Высоцкий" (25 июля в 11:30) и художественный фильм "Высоцкий" режиссера Петра Буслова (25 июля в 19:50 и 21:20). 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, в эфире телеканала "Россия К" художественный фильм "Короткие встречи" (18:55) и концерт "Баллада о Высоцком" (20:30).

Первый канал, 24 июля, 21:30

Сокровища мертвого города

Первый канал продолжает показ документальных лент к 175-летию Русского Географического общества. Премьера фильма "Петр Козлов. Тайна затерянного города" - вечером, 21 июля. В южной части пустыни Гоби покоится мертвый город Хара-Хото, сокрытый песками. Легенды о нем всегда волновали воображение русских исследователей, ученых и путешественников. Интересовался ими и ученик Николая Пржевальского - Петр Кузьмич Козлов, мечтавший разгадать тайны этого затерянного города. Фильм рассказывает об уникальной и полной опасностей экспедиции Петра Козлова, которая подарила множество находок и открытий. Авторы сценария: Елена Соловцова, Владимир Шуванников, Татьяна Борщ. Режиссер: Владимир Шуванников

Первый канал, 21 июля, 23:30

Шедевры Паолы Волковой

23 июля исполняется 90 лет со дня рождения известного историка искусства, мыслителя и превосходного рассказчика Паолы Дмитриевны Волковой. Крупнейший специалист по творчеству Андрея Тарковского, ученица Мераба Мамардашвили и Льва Гумилева. К дате канал "Россия К" повторяет легендарный авторский документальный телецикл "Мост над бездной", посвященный шедеврам изобразительного искусства. "Программа напрямую не связана с историей искусства, она скорее выделяет известные творения разных эпох, - признавалась Паола Волкова. - Через одну картину можно узнать целую эпоху, а также узнать, какие тайны хранят великие полотна и судьбы их создателей". Рассказы Волковой о творениях великих мастеров живописи сами по себе стали произведениями искусства. Казалось, она знала их всех лично, словно жила в это время и была их музой. По времени и датам фильмы распределены следующим образом. "Микеланджело Буонарроти. "Гробница Медичи" (20 июля, 13:35), "Джотто. "Поцелуй Иуды" (20 июля, 22:55), "Леонардо да Винчи. "Святая Анна с Марией и младенцем Христом" (21 июля, 13:35), "Иероним Босх. "Корабль дураков" (21 июля, 22:55), "Сандро Боттичелли. "Весна" (22 июля, 13:35), "Казимир Малевич" (22 июля, 22:55), "Рафаэль Санти. "Мадонна в кресле" (23 июля, 13:35), "Ренуар - Ярошенко" (23 июля, 22:55), "Андрей Рублев. "Троица" (24 июля, 13:35), "Диего Веласкес. "Менины" (24 июля, 22:55).

"Россия К", 20-24 июля, 13:35 и 22:55.

Реалити "Солдатки" станет сериалом

ТНТ4 предлагает своему зрителю проект "Солдатки. Полная версия". Напомним, что "Солдатки" - это история обычных девушек, которые хотели прославиться легким путем, но им достался самый сложный. Они думали, что станут участницами реалити-шоу, а стали курсантами в действующей военной части. Девушки долго не могли поверить, что их встречает на съемках не ведущий в военной форме, а настоящий российский офицер, гвардии капитан Казаков (проект сделан совместно с Министерством обороны). Но когда поверили - их жизнь поделилась на "до" и "после". В полной версии проекта "Солдатки" ТНТ4 покажет эксклюзивные сцены, которые раскроют больше подробностей преображения обычных девушек в солдаток и больше деталей армейского быта. Благодаря новому материалу, с драматургической точки зрения реалити еще больше приблизилось к формату сериала, что позволяет ТНТ4 называть теперь проект именно так.

ТНТ4, с 20 июля, 21:00

Кто подставил мистера Роджерса?

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа "Кинопремьера" впервые на отечественном телевидении покажет драму "Прекрасный день по соседству", который настоятельно рекомендуем не пропустить. Именно работа в этом фильме принесла Тому Хэнксу номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в этом году. Время действия - 1988 год. Мистер Фред Роджерс - звезда американского телевидения, друг и экранный отец для многих детей. Его шоу на протяжении 30 лет помогает юным американцам разобраться в себе и в окружающем мире. Журналист Ллойд Вогель получает задание: сделать материал о телеведущем. После личного знакомства стремление мистера Роджерса видеть в людях только хорошее и уважительно ко всем относиться начинает менять и жизнь самого Вогеля.

"Кинопремьера", 22 июля, 20.30

Китам и дельфинам посвящается

Всемирный день китов и дельфинов - праздник, учрежденный Международной китобойной комиссией - отмечается 23 июля. Именно тогда, в 1986 году мировая общественность проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов. Ежегодно в этот день все люди, озабоченные нарушениями в обращении с морскими млекопитающими, объединяются, стараясь привлечь внимание к этой проблеме. Специально к празднику телеканал HDL подготовил специальную тематическую верстку. Это документальные фильмы. Первый - "Дайвинг с акулами: Полное руководство" - в нем Эмма и Энди Касагранде погружаются в океан, чтобы познакомиться поближе с самыми опасными акулами: от большой белой до тигровой. Второй - "Диалоги с дельфинами" - эта картина расскажет о том, почему в античности дельфинов почитали, называли нашими морскими собратьями, а в Древней Греции убийство дельфина каралось смертью. Миф гласил, что это люди, решившие вернуться в море. Посейдон, бог океана, поручил им помогать людям, терпящим бедствие. Они серьезно отнеслись к своей миссии. С тех пор нет числа историям о дельфинах, спасавших моряков от бурь и морских чудовищ.... Третий - "Гиганты морских глубин" - проект посвящен китам. Они появились на Земле примерно 55 млн лет назад вскоре после исчезновения динозавров. Вместе с авторами фильма зрители отправятся на поиски этих существ и попытаются понять причину их невероятного эволюционного успеха.

HDL, 23 июля, с 17:00

Зарядись энергией в "Зарядье"

Телеканал "Москва 24" одним из первых начал работать из выездных уличных студий, и 2020 год не стал исключением. Зрители телеканала будут встречать "Утро" из летней студии в уникальном ландшафтном парке "Зарядье". Включив прямой эфир, они сразу окажутся на улице, моментально узнают городские новости, транспортную обстановку, получат полезные советы и обсудят горячие темы из соцсетей. А также быстро сориентируются, какая за окном погода. "В прошлом году, как вы помните, был невероятный холод, и мы работали на улице из "Зарядья". Температура была плюс восемь градусов, а рано утром вообще плюс шесть. Было невероятно тяжело! Мы в июле вели прямой эфир в шапках-ушанках и валенках!", - говорит Мария Рыбакова, ведущая телеканала. - . Самое запоминающееся для меня - это эфиры именно из парка "Зарядье". Наши хлебосольные поклонники взяли в привычку в течение всего времени работы студии приходить к нам с гостинцами: то с пирогами, то с печеньем. С удовольствием и радостью открываем "двери" летней студии в парке. Ждем всех!" В летней студии будет проходить не только утреннее шоу.

На "Интервью" в студию зайдут политики, общественные деятели, известные артисты и спортсмены. Для тех, кто придет в парк, это еще и возможность увидеть внутреннюю телевизионную кухню, все то, что обычно скрыто за кадром.

"Москва 24", с 20 июля по 10 августа

Загадочный отель

На сервисе "Амедиатека" - финальный, 4-й сезон одной из самых причудливых антологий современного телевидения "Комната 104" (Room 104). Создатели обещают, что проводят дивные миры братьев Дюпласс с размахом: в новых эпизодах появится звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста. Третий сезон чуть приоткрыл завесу тайны происхождения загадочного отеля, где неизменно случаются странные истории, - кто знает, может быть в финале зритель узнает еще больше.

"Амедиатека", с 25 июля

Друзья и враги бандитов

В линейке Walter Presents на видеосервисе Start - новые сериалы. Возможно, кто-то с ними уже знаком, но кому-то только предстоит открыть их для себя, пока есть время. Первый сезон бельгийского сериала "Профессор Т. Особые преступления" выходит - 25 июля. Он появился в 2015 году. Главный герой - профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав. Всего у сериала - три сезона сериала. В первом - 13 серий. 22 июля на сервисе немецкий проект 2018 года "Исчезающая". Рассказ о том, как 20-летняя Жанин Грабовски исчезает из маленького баварского городка близ границы с Чехией. Все указывает на то, что девушка сама хотела сбежать из родного дома, но ее мать уверена, что это не так. Ей приходится самостоятельно расследовать исчезновение Жанин. Премьера первого сезона сериала "Обман" - 24 июля. Он снят в Дании и вышел в 2016 году. А вот сериал "Обет на крови", который выйдет 20 июля, снят в Нидерландах. Также 2016 год. В нем добропорядочный сотрудник налоговой службы узнает, что лучшая подруга его дочки - дочь опасного преступника, только что вышедшего из тюрьмы. Забирая дочь от подружки, он невольно спасает бандиту жизнь и неожиданно становится его… другом. У сериала три сезона, в первом - 10 серий.

Start, 20,22, 24,25 июля