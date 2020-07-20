ФАС - строитель цивилизованного рынка

Год 30-летия Федеральной антимонопольной службы РФ словно проверяет ведомство Игоря Артемьева на прочность. В условиях пандемии COVID-19 ФАС отслеживала колебание цен на продукты и товары первой необходимости, занималась доступностью лекарств в аптеках и контролировала цифровые сервисы, вдруг выросшие до монополий. Это помимо обычных обязанностей - тарифного регулирования, контроля гос- и гособоронзаказа, сопровождения рекламы, борьбы с аппетитами транснациональных корпораций и поддержания честной конкуренции во всех сферах экономики.

Успешное преодоление острого этапа кризиса, связанного с карантинными ограничениями, свидетельствует как об эффективности самой службы, так и о жизнеспособности выстроенной за прошедшие годы внутри ведомства системы госменеджмента.

В 2019 году Россия вошла в топ-10 стран, имеющих лучшее законодательство и правоприменительную практику в антимонопольной сфере. По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСD), во многом, это заслуга ФАС. За последние 10 лет число антимонопольных дел, которые ведет центральный аппарат ФАС, уменьшилось на порядок - с двух тысяч до двухсот дел в год. Ведомство заставляет играть по правилам и малый бизнес, и крупные госкорпорации.

Стандарты деятельности ФАС вырабатывались в процессе ее становления. Высокая планка, заданная с момента образования в 1990 году Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, позволила ведомству стать эталонной государственной структурой, высокоэффективной и равноудаленной от всех заинтересованных сторон. Кстати, созданием антимонопольного органа занимался Григорий Явлинский, тогда - вице-премьер правительства.

Игорь Артемьев, бессменный руководитель ФАС с 2004 года, называет первых сотрудников и руководителей организации "подвижниками". По словам Артемьева, это "новое поколение управленцев", пришедшее на волне демократизации. Эти люди не только создавали команду, формулировали цели, но и работали над новым законодательством. "И что интересно, уже в 1990 -1991 годах это законодательство было практически создано. Когда приезжали эксперты европейские, они удивлялись, что то, что проходят многие страны за 50-70 лет, нам удалось сделать буквально за один-два года", - подчеркнул глава ведомства.

Стандарты и управленческие навыки антимонопольной школы востребованы и на новых местах работы людей, в профессиональной биографии которых есть строка "работа в ФАС РФ".

Так, первый заместитель Артемьева Максим Овчинников, курировавший в ФАС тематику гособоронзаказа, в 2018 году перешел в Роскосмос, где в статусе первого заместителя ведает финансово-экономическими вопросами и бюджетированием. Бывший замглавы ФАС Рачик Петросян в 2019 году возглавил диджитал-направление Ростеха и отвечает за цифровую трансформацию госкорпорации.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в 2013-2020 годах возглавлял управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС.

Еще один выходец из команды Игоря Артемьева - Владимир Ефимов, в 2018 году занявший кресло вице-мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, оказался на переднем крае борьбы с COVID-19. Антикризисный штаб под его руководством разработал 85-миллиардный пакет мер по поддержке московского бизнеса, который был признан Ernst&Young лучшим среди крупнейших мегаполисов мира. (https://ko.ru/articles/moskva-vozglavila-reyting-mirovykh-antikrizisnykh-megapolisov/ ) Меры поддержки были направлены в равной степени как на крупный, так и малый и средний бизнес, "мимо лоббистов" и по принципу справедливого распределения - то есть по критериям, которыми руководствуются в ФАС. Прозрачность принятия решений и привлечение бизнеса к разработке антикризисных мер, которые продемонстрировал штаб Ефимова, специалисты называют новыми стандартами отношений бизнеса и власти.

Новое время являет перед ФАС новые вызовы - набирающая обороты цифровая экономика требует законодательного окружения, и стремительно меняющаяся бизнес-среда будет нуждаться в новых правилах регулирования. Так что работы у антимонопольщиков впереди ещё как минимум на 30 продуктивных лет.

Справка

История ФАС

В 1992 году в целях обеспечения развития рыночных отношений и конкуренции расширены задачи и функции ведомства.

В 1997 году Комитет преобразован в Государственный антимонопольный комитет РФ.

В 1998 году образовано министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

В 2004 году функции федерального антимонопольного органа - контроль над деятельностью естественных монополий и соблюдением законодательства о рекламе перешли к вновь образованной Федеральной антимонопольной службе.

В 2014 году ФАС России переданы функции Рособоронзаказа по контролю в сфере государственного оборонного заказа, в 2015 - функции в сфере тарифного регулирования.