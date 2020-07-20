Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было

Глава департамента судейства и инспектирования РФС венгр Виктор Кашшаи рассказал о том, почему судейская бригада не назначила пенальти в ворота "Зенита" в кубковом матче против "Спартака".

Кашшаи в очередной раз подчеркнул, что будет защищать арбитров от критики со стороны клубов. Также он рассказал о том, почему арбитры VAR не стали смотреть три момента в штрафной "Зенита".

"Об эпизоде между Соболевым и Жирковым могу сказать, что между игроками была борьба. Мы должны понять, в каких случаях VAR должен вмешиваться. Стоит понимать, что Соболев сам сначала тянул и толкал Жиркова, а потом уже последовали действия со стороны Жиркова. VAR мог бы вмешаться, если бы ситуация была более однозначная", - сказал Кашшаи.

Также он нашел оправдание и попаданию по лицу Соболева со стороны Барриоса во втором тайме матча.

"Удар Барриоса в лицо Соболеву? Мы проанализировали этот эпизод. Можно явно увидеть, что Соболев упал из-за того, что он поскользнулся. Да, был контакт с рукой Барриоса, но упал он не из-за него. Это часть футбола. Такое случается", - уверен он.

По его мнению, ничего не было и в моменте с падением в штрафной бразильца Айртона. По словам Кашшаи, это была нормальная борьба.

Также в эпизоде с фолом Оздоева на Айртона Кашшаи поддержал решение арбитра показать жёлтую карточку.