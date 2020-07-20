Президент UFC Дана Уайт рассказал, где и когда пройдет титульный поединок с участием обладателя чемпионского пояса в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи.

Как сообщил Уайт, Нурмагомедов возглавит турнир на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Однако бой состоится не в сентябре, как планировалось ранее, а в октябре. После смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля, глава UFC поддержал бойца и дал ему время прийти в себя.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз еще раз опроверг слухи о том, что Хабиб собирается завершать карьеру.

- Хабиб никуда не уходит. У него еще есть цели, которых нужно достичь, - рассказал Абдель-Азиз на канале TMZSports. - Мы ведем переговоры с главой UFC о следующем поединке. У нас будет боевик, в котором встретятся Нурмагомедов и Гэтжи - два лучших легковеса современности.