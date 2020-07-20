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20.07.2020 17:27
Рубрика: Экономика

Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку

Текст: Светлана Ментюкова
Вернуть НДС, уплаченный на территории России, иностранные граждане смогут по электронному чеку. Закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free, подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС сформировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При покупке иностранцами товаров в магазинах номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники - проставлять отметку, что товар убыл с территории РФ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Эксперимент с tax free продлен еще на год

При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free, а именно организациями розничной торговли, реализующими товары иностранным гражданам, организациями, оказывающим услуги по компенсации НДС, а также Федеральной налоговой и Таможенной служб России.

Федеральный закон от 20.07.2020 № 220-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части организации документооборота с использованием электронных документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, оформленных физическим лицам - гражданам иностранных государств при реализации им товаров" должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

Закон о tax free действует на территории России с 1 января 2018 года. Вернуть НДС с товаров могут граждане государств, не входящих в ЕАЭС. Для получения компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. На данный момент система tax free действует в 16 субъектах РФ.

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