Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку

Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС сформировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При покупке иностранцами товаров в магазинах номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники - проставлять отметку, что товар убыл с территории РФ.

При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free, а именно организациями розничной торговли, реализующими товары иностранным гражданам, организациями, оказывающим услуги по компенсации НДС, а также Федеральной налоговой и Таможенной служб России.

Федеральный закон от 20.07.2020 № 220-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части организации документооборота с использованием электронных документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, оформленных физическим лицам - гражданам иностранных государств при реализации им товаров" должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

Закон о tax free действует на территории России с 1 января 2018 года. Вернуть НДС с товаров могут граждане государств, не входящих в ЕАЭС. Для получения компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. На данный момент система tax free действует в 16 субъектах РФ.