Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети

Jeep представил гибридные автомобили с возможностью зарядки от сети. Речь идет о Renegade и Compass.

Модели 4xe могут передвигаться в режиме электромобиля и подходят для ежедневных поездок по городу: аккумуляторная батарея емкостью 11,4 кВт•ч в сочетании с 60-сильным электродвигателем обеспечивают запас хода в 50 км и нулевые выбросы в полностью электрическом режиме.

В дальних поездках, когда в дело вступает двигатель внутреннего сгорания, выбросы CO2 в гибридном режиме не превышают 50 г/км. При длительном движении по серьезному бездорожью полный привод обеспечивается двумя электродвигателями, объединенными функцией Powerloop. Эти гибридные автомобили Jeep станут самыми экономичными и экологичными внедорожниками марки.

На рынках большинства стран Европы модели Renegade 4xe и Compass 4xe будут доступны для заказа с июля. В дилерских центров модели Jeep 4xe появятся в сентябре. Они будут доступны в трех комплектациях (Limited, S и Trailhawk) с двумя вариантами двигателей (мощностью 190 и 240 л. С.).

Фото: Пресс-служба Jeep.

Также для них предложат новые эксклюзивные электроприводные функции и зарядные станции (общественные и настенные - easyWallbox).

Гибридные Renegade и Compass вряд ли появятся в России.