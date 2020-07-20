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20.07.2020 20:35
Рубрика: Культура

Моцарт в группе риска

Как тенору Богдану Волкову удалось добраться до Зальцбурга
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Зальцбургский фестиваль все-таки отмечает 100-летний юбилей. В афише запланирована полноценная постановка оперы Моцарта "Так поступают все". Ставит спектакль немецкий режиссер Кристоф Лой, среди его участников солист "Новой оперы", тенор Богдан Волков, единственный, кто приглашен из России. О том, как удалось выехать за границу и об условиях репетиций он рассказал "РГ".
ще одна успешная и завидная роль Богдана Волкова - в спектакле "Похождения повесы" (он на первом плане). Фото: Сергей Родионов

Как удалось прорваться из Москвы за "закрытую" границу?

Богдан Волков: Очень тяжело. Тесты на коронавирус, которые надо предоставлять по приезде в Австрию, пришлось сдавать часто. Прямых рейсов не было - искал маршрут с пересадками, три рейса отменились. С визой помог Зальцбургский фестиваль - вопрос решался на уровне правительства Австрии...

Зальцбургский знаменит тем, что собирает лучших артистов, отличившихся в последние сезоны. Все ваши дебюты, включая, пожалуй, главный - в партии Гвидона в "Сказке о царе Салтане" Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова в театре Ла Монне, стали яркими событиями в оперном театре.

Богдан Волков: Я много работаю для того, чтобы все складывалось правильно, но для успеха должно сойтись еще много разных факторов. Когда ситуация на 99 процентов невозможна, нужно умудриться попасть в одну сотую, тогда все сложится. Мы с режиссером Кристофом Лоем обсуждали, как нам повезло, что мы находимся в Австрии, где эпидемиологическая ситуация самая благоприятная в сравнении с другими странами. Здесь все поделены на несколько групп риска. Мы - оперные солисты и музыканты оркестра находимся в самой главной группе риска - красной, когда люди работают без масок, без дистанции на сцене. Нас тестируют регулярно. Выдали специальные дневнички, куда мы записываем, с кем контактируем вне театра, чтобы в случае чего цепочка сразу отслеживалась. Выдают маски, есть и санитайзеры.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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А какая в Зальцбурге ситуация за пределами театра, на улицах?

Богдан Волков: Мы, музыканты, работаем как и раньше, но после репетиций надеваем маски и расходимся на безопасную дистанцию. При этом на улицах толпы народа в ресторане, магазинах, и мне странно, почему именно театр оказался в самых невыгодных условиях? Ведь и в метро, и в самолетах уже полно людей. А публика мечтает вернуться в театры. Мне кажется, что надо пойти навстречу артистам и зрителям и понять, что нам всем очень нужен театр. Люди, которые ходят в музыкальный театр, самые ответственные.

Как вы вообще попали в состав постановки "Так поступают все"?

Богдан Волков: Есть и агент, и организаторы фестиваля, есть и профессиональные связи с теми, с кем сотрудничал раньше. В моем случае сошлось много факторов. Несколько месяцев назад я работал с режиссером Кристофом Лоем в Осло над постановкой "Евгения Онегина". А на Зальцбургском фестивале он должен был ставить "Бориса Годунова" Мусоргского, а я - петь партию Юродивого. Но спектакль отменился.

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Петь Моцарта в Зальцбурге невероятно ответственно. Вы как-то особенно готовились к своей партии Феррандо?

Богдан Волков: Феррандо был моей первой моцартовской партией, которую я исполнял на фестивале в Глайндборне, получив там незабываемый опыт в 17 спектаклях. Потом пел эту партию и в Большом театре. Мой моцартовский опыт включает также партию Оттавио в "Дон Жуане", которую я исполнял в Театре Станиславского, и Тамино в опере Лос-Анджелеса.

О методе работы с режиссером Кристофом Лоем сегодня много говорят. Он тоже вас впечатлил?

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Богдан Волков: Я заметил, что он, как и Дмитрий Черняков, приходит на репетиции не с клавиром, а с партитурой, предпочитая видеть всю ткань оркестра, каждый голос. Кристоф - очень эрудированный специалист, досконально изучающий все, связанное с той или иной оперой, над которой работает. Он излучает благородную и добрую энергетику. Вообще, самое лучшее для результата, когда собирается хорошая команда, когда дирижер и режиссер - два главных человека в создании спектакля - находят контакт друг с другом, работают вместе на всех репетициях. Тогда и у артистов не возникает ощущения "сопротивления материала". Все должны быть на одной волне.

Справка "РГ"

Зальцбургский фестиваль представит вместо 10 запланированных постановок две: "Так поступают все" Моцарта и "Электру" Штрауса. Причем, "Так поступают все" пройдет на сцене Большого фестивального дворца шесть раз.

Культура Музыка Классика Зальцбургский оперный фестиваль Пандемия коронавируса COVID-19

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