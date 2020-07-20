Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.07.2020 13:31
Рубрика: Долги и кредиты

Количество выданных автокредитов упало до уровня 2017 года

Текст: Марина Трубилина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество автокредитов, выданных в первом полугодии, упало до уровня 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За шесть месяцев нынешнего года россияне купили в кредит 364 тысячи новых и подержанных автомобилей. Это на 17,8% меньше, чем годом ранее (тогда было куплено 443 тысячи), и самое низкое значение с 2017 года.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Пять причин, почему не стоит покупать автомобили с вариатором

При этом в июне было куплено в кредит на 4,8% больше машин, чем в июне 2019 года - 80,6 тысячи против 76,9 тысячи. Однако основной причиной этого стал отложенный спрос, считают эксперты. "Скорее всего, в последующие месяцы объемы выдачи автокредитов окажутся существенно меньшими по сравнению с прошлым годом", - считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшее количество автокредитов за первое полугодие было выдано в Москве (26,6 тысячи), Санкт-Петербурге (20,7 тысячи), Московской области (20 тысяч), Татарстане (18,1) и Башкортостане (16,5). Наибольшее падение выдачи кредитов зафиксировано в Красноярском крае (-27,4%), Москве (-25,7%), Московской области (-25,0%), Санкт-Петербурге (-23,2%) и Тульской области (-22,3%).