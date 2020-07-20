Количество выданных автокредитов упало до уровня 2017 года

Количество автокредитов, выданных в первом полугодии, упало до уровня 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За шесть месяцев нынешнего года россияне купили в кредит 364 тысячи новых и подержанных автомобилей. Это на 17,8% меньше, чем годом ранее (тогда было куплено 443 тысячи), и самое низкое значение с 2017 года.

При этом в июне было куплено в кредит на 4,8% больше машин, чем в июне 2019 года - 80,6 тысячи против 76,9 тысячи. Однако основной причиной этого стал отложенный спрос, считают эксперты. "Скорее всего, в последующие месяцы объемы выдачи автокредитов окажутся существенно меньшими по сравнению с прошлым годом", - считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшее количество автокредитов за первое полугодие было выдано в Москве (26,6 тысячи), Санкт-Петербурге (20,7 тысячи), Московской области (20 тысяч), Татарстане (18,1) и Башкортостане (16,5). Наибольшее падение выдачи кредитов зафиксировано в Красноярском крае (-27,4%), Москве (-25,7%), Московской области (-25,0%), Санкт-Петербурге (-23,2%) и Тульской области (-22,3%).