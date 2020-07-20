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20.07.2020 18:55
Рубрика: Общество

Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже

Текст: Тимур Алимов

Возможность заразиться коронавирусной инфекцией на пляже в солнечную погоду минимальна, но пренебрегать мерами предосторожности не стоит. Такую рекомендацию дал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

По словам ученого, под солнцем достаточно нескольких десятков секунд для уничтожения вируса природным путем.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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- Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы, - приводит слова вирусолога РИА Новости.

Оберемок отметил, что в облачную погоду такой способ борьбы с коронавирусом менее эффективен.

- Чувствовать себя беспечно и пренебрегать мерами профилактики не стоит, - подчеркнул ученый, добавив, что при возникновении первых симптомов недомогания необходимо пройти диагностику, чтобы в случае инфицирования начать лечение как можно раньше.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили о минимальном риске заражения COVID-19 при купании в открытых водоемах. По словам специалистов ведомства, это также связано с воздействием большого количества губительного для вируса солнечного света.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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