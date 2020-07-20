Кроссовер любителей аниме может прибыть в Россию

Китайский FAW зарегистрировал в России графический логотип Bestune, а также наименования Bestune и Bestune T77, об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.

Bestune - это суббренд, используемый для линейки производимых компанией легковых автомобилей, T77 - компактный бюджетный кроссовер, выпускаемый с 2018 года. Заметим, что бренд Bestune пришел на смену прежней марке Besturn (существовала в 2008-2018 гг.).

Регистрация товарных знаков связана с намерением FAW в ближайшие месяцы вывести на российский рынок кроссовер T77, первая информация об этом появилась в апреле 2020 года.

Bestune T77 построен на переднеприводной платформе с полузависимой задней подвеской. Его длина, ширина, высота составляют 4525, 1845 и 1615 мм соответственно, колесная база - 2700 мм. То есть по размерам эту модель можно сравнить с Hyundai Tucson.

T77 обладает ярким внешним видом, несколько тяготеющим к стилю французской марки DS, современными интерьером со сдвоенным информационным дисплеем (как на автомобилях Mercedes-Benz) и трехмерным монитором на консоли, отображающим объемный образ голосового помощника медиасистемы. На выбор предложены образы различных фантастических персонажей, в том числе женский, изображенный в манере японских комиксов манга.

В родном для себя Китае Bestune T77 предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 или 1,5 л, мощностью 143 или 169 л.с. соответственно. Коробка передач по выбору покупателя может быть механической или роботизированной с двумя сцеплениями.

В настоящее время в России продаются две легковые модели FAW - компактный кроссовер Besturn X40 (от 949 000 рублей) и среднеразмерный Besturn X80 (от 1 149 000 рублей).