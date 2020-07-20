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20.07.2020 21:53
Рубрика: Спорт

Не хватило мастерства

Легенда "Спартака" Александр Мостовой разобрал причины поражения родного клуба в Кубке страны
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Московский "Спартак" упустил последнюю возможность спасти неудачный сезон. Уступив в полуфинале Кубка России "Зениту" -1:2, "красно-белые" лишились шансов сыграть в розыгрыше еврокубков 2020/2021.

Легендарный экс-полузащитник "Спартака" сборной России Александр Мостовой в интервью "РГ" объяснил, чего не хватило его родной команде в полуфинале и почему "Зенит" так хорош в России.

У "Спартака" вообще были шансы обыграть "Зенит" в этом матче? Сложилось впечатление, что у питерцев огромный запас прочности.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Александр Мостовой: Запас прочности есть, но, мне кажется, с "Зенитом" это даже едва не сыграло злую шутку. Если вы помните, перед игрой они говорили, что чуть ли не разорвут "Спартак". Но я сразу сказал, игра будет очень сложная, и у "красно-белых" будут свои шансы. Это я и увидел. В какие-то моменты, особенно при счете 2:1 во втором тайме, "Спартак" был близок к ничьей. После 70-й минуты "Зенит" по большому счету отошел назад и думал только о том, как сохранить счет. Было видно, что они боялись, физически подустали. И замены у "Зенита" шли на свежесть. А "Спартак" давил: конкретных моментов, может, не создавал, но подходы были. И был шанс.

После матча "красно-белые" снова кивали на судейский произвол. Насколько решения арбитров повлияли на ход игры? И каково сегодня ваше отношение к системе ВАР?

Александр Мостовой: Мы сейчас много говорим о судейских ошибках. Любое интервью начинается с них. И обязательно через призму "Спартака". Но теперь, когда появилась ВАР, мы, получается, предъявляем претензии не только к судьям, но и к технике. Я сразу говорил, что человеческий фактор никуда не денется. Футбол - игра сложная, динамичная. Потому ВАР и ввели. Но если в одних моментах он помогает, то в других, наоборот, делает только хуже. И обстановка накаляется, и люди больше протестуют. Вот и вчера была такая двойственность. Допустим, первый гол "Спартака" отменили: какие тут вопросы? Но где-то почему-то обошлись без ВАР.

Вы сказали, что "Спартак" был близок к тому, чтобы второй раз сравнять счет. Чего в итоге не хватило?

Александр Мостовой: Может быть, не хватило каких-то индивидуальных действий, мастерства. Чтобы выигрывать матчи, нужны индивидуально сильные футболисты, которые в решающий момент могут взять игру на себя, обыграть двоих-троих и забить.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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У "красно-белых" таких нет?

Александр Мостовой: Есть Бакаев, который неплохо начал сезон, а сейчас выглядит не так ярко. А почему это происходит? Потому что, как мне кажется, он играет несколько глубже, чем нужно, тратит лишних 15-20 метров. Но сколько можно подсказывать, у команды есть тренер. Спрашивают, а почему тот же Тиль не играет? За него ведь заплатили 18 миллионов евро. Да нормальный он футболист. Спрашивать надо у руководства, почему Тиль не показывает свой уровень.

Если в одних моментах ВАР помогает, то в других, наоборот, делает только хуже. И обстановка накаляется, и люди больше протестуют

Как ни крути, сезон у "Спартака" получился провальным...

Александр Мостовой: (перебивая) Ну да. Меня вот тоже вчера спросили об этом. Конечно, неприятное слово, но надо называть вещи своими именами. Провал.

При этом руководство клуба настаивает, что нынешний наставник команды Доменико Тедеско продолжит работу в следующем сезоне. Мол, надо дать человеку шанс. Вас это не смущает?

Александр Мостовой: Так ему уже дали шанс. Человек, которого никто не знает, приехал из Германии в 34 года и получил "Спартак". Кстати, мы говорим о судействе, но арбитры ведь тоже обращают внимание, когда там на бровке бегают, прыгают, орут. Ясно, что он переживает, но иногда просто противно смотреть. И я знаю, почему так ведут себя люди. Но всегда привожу в пример Анчелотти, Зидана, Гвардиолу, да много топ-тренеров, которые себе никогда такого не позволят. С другой стороны, если говорить объективно, слишком много форс-мажора было в сезоне: Тедеско пришел посреди чемпионата, опять же карантин. Трудно оценивать его работу. Плюс, если расторгать контракт, то придется платить огромную неустойку. Сейчас деньги уже все считать научились.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Тедеско говорит, ему удалось создать команду, поменять структуру...

Александр Мостовой: Может быть, что-то и изменили. Были, грубо говоря, на третьем месте, оказались на восьмом.

Новый гендиректор "Спартака" говорит, что команде нужны точечные усиления. На ваш взгляд, какие позиции требуется укрепить в первую очередь?

Александр Мостовой: Нет, на эту тему я зарекся говорить. Есть для этого специальные люди, "Спартак" вон Газизова пригласил. Пусть эти люди и делают свою работу. Иногда в комментариях пишут: со стороны легко судить, сам иди, попробуй. А что, я готов, только дайте. Не выйдет, тогда уйду. Что касается усиления, понятно, что приобретать надо точечно. Сколько за последние десять лет через команду игроков прошло. "Спартак" так и называли "купи-продай".

Есть мнение, что в этом сезоне мы не узнали, на что по-настоящему способен "Зенит". Слишком велик отрыв от остальных. Еврокубки - вот лакмусовая бумажка...

Александр Мостовой: Мы все время об этом говорим. В Премьер-лиге все нормально, а в Лиге чемпионов выше третьего места в группе не поднимаемся. В Европе, наверное, нужны немного другого уровня футболисты. Такие, как Малком. Действительно, хороший ведь игрок. Или Барриос - один из лучших полузащитников в России. Дзюба с Азмуном тоже на уровне. Но этого недостаточно.

За счет чего, в первую очередь, такое превосходство в Премьер-лиге? Состав, работа Семака?

Александр Мостовой: Да, Семак неплохо работает. Но когда ты в любой момент можешь выпустить равноценного по силе футболиста... Совсем недавно Ерохин был незаменимым в "Зените", а сейчас он на лавке. Оздоев казался чуть ли не лучшим игроком в команде, а в матче со "Спартаком" вышел только на замену. С такой командой трудно бороться. Таких возможностей нет ни у одной другой команды.

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