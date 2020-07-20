Легендарный экс-полузащитник "Спартака" сборной России Александр Мостовой в интервью "РГ" объяснил, чего не хватило его родной команде в полуфинале и почему "Зенит" так хорош в России.

У "Спартака" вообще были шансы обыграть "Зенит" в этом матче? Сложилось впечатление, что у питерцев огромный запас прочности.

Александр Мостовой: Запас прочности есть, но, мне кажется, с "Зенитом" это даже едва не сыграло злую шутку. Если вы помните, перед игрой они говорили, что чуть ли не разорвут "Спартак". Но я сразу сказал, игра будет очень сложная, и у "красно-белых" будут свои шансы. Это я и увидел. В какие-то моменты, особенно при счете 2:1 во втором тайме, "Спартак" был близок к ничьей. После 70-й минуты "Зенит" по большому счету отошел назад и думал только о том, как сохранить счет. Было видно, что они боялись, физически подустали. И замены у "Зенита" шли на свежесть. А "Спартак" давил: конкретных моментов, может, не создавал, но подходы были. И был шанс.

После матча "красно-белые" снова кивали на судейский произвол. Насколько решения арбитров повлияли на ход игры? И каково сегодня ваше отношение к системе ВАР?

Александр Мостовой: Мы сейчас много говорим о судейских ошибках. Любое интервью начинается с них. И обязательно через призму "Спартака". Но теперь, когда появилась ВАР, мы, получается, предъявляем претензии не только к судьям, но и к технике. Я сразу говорил, что человеческий фактор никуда не денется. Футбол - игра сложная, динамичная. Потому ВАР и ввели. Но если в одних моментах он помогает, то в других, наоборот, делает только хуже. И обстановка накаляется, и люди больше протестуют. Вот и вчера была такая двойственность. Допустим, первый гол "Спартака" отменили: какие тут вопросы? Но где-то почему-то обошлись без ВАР.

Вы сказали, что "Спартак" был близок к тому, чтобы второй раз сравнять счет. Чего в итоге не хватило?

Александр Мостовой: Может быть, не хватило каких-то индивидуальных действий, мастерства. Чтобы выигрывать матчи, нужны индивидуально сильные футболисты, которые в решающий момент могут взять игру на себя, обыграть двоих-троих и забить.

У "красно-белых" таких нет?

Александр Мостовой: Есть Бакаев, который неплохо начал сезон, а сейчас выглядит не так ярко. А почему это происходит? Потому что, как мне кажется, он играет несколько глубже, чем нужно, тратит лишних 15-20 метров. Но сколько можно подсказывать, у команды есть тренер. Спрашивают, а почему тот же Тиль не играет? За него ведь заплатили 18 миллионов евро. Да нормальный он футболист. Спрашивать надо у руководства, почему Тиль не показывает свой уровень.

Если в одних моментах ВАР помогает, то в других, наоборот, делает только хуже. И обстановка накаляется, и люди больше протестуют

Как ни крути, сезон у "Спартака" получился провальным...

Александр Мостовой: (перебивая) Ну да. Меня вот тоже вчера спросили об этом. Конечно, неприятное слово, но надо называть вещи своими именами. Провал.

При этом руководство клуба настаивает, что нынешний наставник команды Доменико Тедеско продолжит работу в следующем сезоне. Мол, надо дать человеку шанс. Вас это не смущает?

Александр Мостовой: Так ему уже дали шанс. Человек, которого никто не знает, приехал из Германии в 34 года и получил "Спартак". Кстати, мы говорим о судействе, но арбитры ведь тоже обращают внимание, когда там на бровке бегают, прыгают, орут. Ясно, что он переживает, но иногда просто противно смотреть. И я знаю, почему так ведут себя люди. Но всегда привожу в пример Анчелотти, Зидана, Гвардиолу, да много топ-тренеров, которые себе никогда такого не позволят. С другой стороны, если говорить объективно, слишком много форс-мажора было в сезоне: Тедеско пришел посреди чемпионата, опять же карантин. Трудно оценивать его работу. Плюс, если расторгать контракт, то придется платить огромную неустойку. Сейчас деньги уже все считать научились.

Тедеско говорит, ему удалось создать команду, поменять структуру...

Александр Мостовой: Может быть, что-то и изменили. Были, грубо говоря, на третьем месте, оказались на восьмом.

Новый гендиректор "Спартака" говорит, что команде нужны точечные усиления. На ваш взгляд, какие позиции требуется укрепить в первую очередь?

Александр Мостовой: Нет, на эту тему я зарекся говорить. Есть для этого специальные люди, "Спартак" вон Газизова пригласил. Пусть эти люди и делают свою работу. Иногда в комментариях пишут: со стороны легко судить, сам иди, попробуй. А что, я готов, только дайте. Не выйдет, тогда уйду. Что касается усиления, понятно, что приобретать надо точечно. Сколько за последние десять лет через команду игроков прошло. "Спартак" так и называли "купи-продай".

Есть мнение, что в этом сезоне мы не узнали, на что по-настоящему способен "Зенит". Слишком велик отрыв от остальных. Еврокубки - вот лакмусовая бумажка...

Александр Мостовой: Мы все время об этом говорим. В Премьер-лиге все нормально, а в Лиге чемпионов выше третьего места в группе не поднимаемся. В Европе, наверное, нужны немного другого уровня футболисты. Такие, как Малком. Действительно, хороший ведь игрок. Или Барриос - один из лучших полузащитников в России. Дзюба с Азмуном тоже на уровне. Но этого недостаточно.

За счет чего, в первую очередь, такое превосходство в Премьер-лиге? Состав, работа Семака?

Александр Мостовой: Да, Семак неплохо работает. Но когда ты в любой момент можешь выпустить равноценного по силе футболиста... Совсем недавно Ерохин был незаменимым в "Зените", а сейчас он на лавке. Оздоев казался чуть ли не лучшим игроком в команде, а в матче со "Спартаком" вышел только на замену. С такой командой трудно бороться. Таких возможностей нет ни у одной другой команды.