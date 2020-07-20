Лукашенко назвал Тухманова одним из выдающихся композиторов современности

Мелодичный рисунок под стук вагонных колес и сегодня сохраняет в памяти старшего поколения уверенный ритм песни Давида Тухманова про дом и про улицу, а главное, про адрес - Советский Союз. А лучшим эпиграфом к его безграничному творческому пространству маэстро может служить и столь понятная каждому мелодия "Как прекрасен этот мир".

Многогранный талант и высочайший профессионализм, говорится в поздравлении 80-летнему юбиляру Александра Лукашенко, позволили маэстро стать одним из выдающихся композиторов современности. "Умение найти путь к сердцу слушателя явилось основой для создания музыки, ставшей классикой отечественного и мирового искусства", - подчеркивается в приветственном адресе президента, слова которого приводит 20 июля его пресс-служба.

Глава государства пожелал Давиду Тухманову доброго здоровья, успехов, счастья и благополучия. "Пусть ваши работы и впредь дарят публике радость и вдохновение, способствуют укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.

Как и у большинства одаренных детей, мир музыкальных сновидений проснулся у будущего маэстро уже в четыре года, когда он представил на суд матери свое первое самостоятельное музыкальное произведение - "лезгинку".

А вот азарт именно к песенному жанру проснулся у Тухманова чуть позже, в институте Гнесиных, где он и написал свой первый эстрадный хит "Последняя электричка". Правда, лишь черед пять лет, в 1966 году эту песню исполнил Владимир Макаров, открыв дорогу Тухманову на телевидение.

Усложняя аранжировки своих песен, напоминают его биографы, Тухманов активно сотрудничал с вокально-инструментальными ансамблями "Веселые ребята", "Самоцветы", "Лейся, песня".

А в области камерной музыки композитором написаны циклы баллад и романсов "Квадратные окошки", "Сон Себастиана", поэма для скрипки и оркестра "Святая ночь", музыкально-поэтическая программа "Танго снов Бориса Поплавского".

Огромной популярностью пользовался от Находки до Бреста и его диск "По волне моей памяти", записанный 45 лет назад на стихи классических поэтов. Кстати, именно в 1975 году появился и бессмертный "День Победы" на стихи Владимира Харитонова. И хотя песню сначала встретили с настороженностью, именно Лев Лещенко, исполнив ее на традиционном концерте ко Дню милиции, дал ей второе рождение, сделав музыкальный шедевр своеобразным гимном Великой Победе.

Многие исполнители и сегодня считают Тухманова своим крестным отцом. Он напутствовал в мир музыкальной эстрады Валерия Леонтьева и Александра Барыкина, Николая Носкова, Яака Йоалу и Людмилу Сенчину.

Уже четверть века композитор отдает свою душу и детским музыкальным проектам, создавая репертуар для ансамблей, хоров и театральных шоу. Им написан и гимн для детского фестиваля мультфильмов "Золотая рыбка", а в соавторстве с Юрием Энтиным рождены песенные циклы "Золотая горка", "Бяки-Буки", "Игра в классики".

Следует напомнить, что за большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Давиду Тухманову в этом году присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.