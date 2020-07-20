В мире
20.07.2020 15:51
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко произвел кадровые обновления в системе нацбезопасности

Интенсивную ротацию кадров руководящего состава отмечают аналитики накануне президентских выборов в Беларуси, назначенных на 9 августа. Новых руководителей, в частности, назначил Александр Лукашенко 20 августа и в правление Национального банка, сообщает его пресс-служба.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

Фото: iStock
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Кроме того, на второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Эти назначения, по словам главы государства, стали поводом для краткого и, как он рассчитывает, содержательного разговора с руководством Национального банка "о ситуации в банковской сфере и в целом в экономике".

Произошли очередные перестановки и в силовом блоке страны. Заместителем председателя Комитета государственной безопасности РБ назначен генерал-майор Дмитрий Реуцкий, который ранее занимал должность начальника управления КГБ по Минску и Минской области. А на его место президентом утвержден Владимир Козырь.

В этот же день Лукашенко согласовал назначение Павла Ткача первым заместителем министра связи и информатизации, который ранее работал в департаменте информационных технологий Евразийской экономической комиссии.

Новое место работы появилось и у бывшего министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка. Он согласован на должность первого заместителя председателя столичного исполкома, сообщают новостные порталы.

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