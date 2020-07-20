Лукашенко произвел кадровые обновления в системе нацбезопасности

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

Кроме того, на второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Эти назначения, по словам главы государства, стали поводом для краткого и, как он рассчитывает, содержательного разговора с руководством Национального банка "о ситуации в банковской сфере и в целом в экономике".

Произошли очередные перестановки и в силовом блоке страны. Заместителем председателя Комитета государственной безопасности РБ назначен генерал-майор Дмитрий Реуцкий, который ранее занимал должность начальника управления КГБ по Минску и Минской области. А на его место президентом утвержден Владимир Козырь.

В этот же день Лукашенко согласовал назначение Павла Ткача первым заместителем министра связи и информатизации, который ранее работал в департаменте информационных технологий Евразийской экономической комиссии.

Новое место работы появилось и у бывшего министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка. Он согласован на должность первого заместителя председателя столичного исполкома, сообщают новостные порталы.