Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится

Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоится из-за заболеваний коронавирусом у сочинцев.

О вспышке COVID-19 в футбольном клубе "Сочи" стало известно 16 июля, в день, когда команда должна была проводить матч 29-го тура против "Тамбова". Из-за того, что в футбольном клубе из Сочи заболело девять человек, и тот матч не был проведен. Также, по всей видимости, и решилась судьба "Тамбова", который теперь получит три очка и избежит вылета из РПЛ. Таким образом, "Крылья Советов" не смогут подняться выше 15-го места и смогут остаться в РПЛ только если кто-то из победителей ФНЛ, а это "Ротор" или "Химки", откажутся от участия в турнире.

В понедельник стало известно, что "Сочи" не сыграет и против самарского клуба.

"Матч 30-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится. Футбольный клуб "Сочи" прислал письмо в адрес "Крыльев", в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре", - говорится в сообщении самарского клуба в Twitter.