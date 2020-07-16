ФК "Сочи" будет находиться на карантине в родном городе

Радость игроков "Сочи" после игры со "Спартаком": оказалось, именно эта победа сохранила им прописку в РПЛ. Фото: Пресс-служба ФК "Сочи"

Футболисты" и сотрудники ФК "Сочи", у девяти представителей которого в день матча первенства страны с "Тамбовом" был выявлен коронавирус, на обязательный в таком случае карантин сядут в черноморском городе-курорте. Об этом рассказали в пресс-службе коллектива "барсов"

"Игроки и персонал футбольного клуба "Сочи" вернутся домой чартерным рейсом в ближайшее время. По прибытии в Сочи команда будет следовать требованиям краевого Роспотребнадзора", - говорится в этом сообщении.

Напомним, в четверг днем оперштаб Российской премьер-лиги сообщил, что запланированный на сегодня матч 29-го тура между ФК "Тамбов" и "Сочи" на состоится. Южане не смогут не смогут выйти на поле арены в Нижнем Новгороде, так как девять представителей клуба "барсов" заболели COVID-19.

В самом клубе других подробностей (в частности, у кого из игроков и сотрудников клуба был выявлен коронавирус) не сообщают.

По данным "РГ", среди тех, кто сдал положительный диагноз на коронавирус, большинство - футболисты основного состава. При этом главной звезды "Сочи" форварда Александар Кокорина в этом списке нет.

Что касается, самого поединка, то, скорее всего, "Сочи" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. В таком случае "Тамбов" наберет 31 очко и обезопасит себя от вылета из премьер-лиги. А ее вместе с "Оренбургом" покинут самарские "Крылья Советов". Правда, у волжан еще есть шанс остаться в высшем дивизионе: если подмосковные "Химки" до воскресенья не найдут средства для выступления в РПЛ в следующем сезоне, тогда "крылышки" останутся в главной футбольной лиге страны.

Что касается "Сочи", то, как выяснилось, именно победа в домашнем матче 27-го тура над столичным "Спартаком" гарантировала им место в премьер-лиге на сезон 2020/2021. С большой долей вероятности можно утверждать, что "барсы" не полетят и на поединок последнего тура в Самару, который должен состояться в следующую среду, 22 июля.