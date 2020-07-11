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11.07.2020 22:33
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Сочи" в 28-м туре первенства России

Текст: Александр Ершов
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В матче 28-го тура чемпионата России  по футболу ФК "Сочи" на своем поле победил московский "Спартак - 1:0 (1:0). Гости владели преимуществом на протяжении практически всей встречи, однако забить так и не сумели.

Фото: РИА Новости
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Мы уже рассказывали о том, какие бури, связанные с дисквалификацией главного тренера Доменико Тедеско и сменой генерального директора клуба, пронеслись в последние дни над "красно-белыми".

Однако старт важного для обоих соперников поединка на олимпийской арене "Фишт" гости выдали очень симпатичный. Как и в предыдущей игре с "Локомотивом", спартаковцы сразу включили очень приличные на южной жаре скорости. По флангам остро атаковали Айртон и Зобнин, их форварды Соболев и Понсе постоянно держали в напряжении оборону "барсов".

А на 22-й минуте после стеночки с Кралом на правом углу штрафной Зобнин выстрелил в ближний нижний угол - голкипер хозяев Заболотный в броске с трудом отбил мяч.

Однако тут же чуть ли не первый серьезный выпад сочинцев привел к курьезному голу. Полоз просочился справа в штрафную гостей и прострелил вдоль ворот. Голкипер Максименко мяч отбил, однако юный центральный защитник "Спартака" Маслов, пытаясь выбить мяч, пяткой отправил его по крутой траектории в сетку собственных ворот с трех метров (подобный прием часто называют "удар скорпиона) - 1:0, 24-я минута.

Гости, яростно поддерживаемые своими фанатами (большую часть из примерно четырех тысяч зрителей составляли поклонники"красно-белых"), эту неудачу перенесли достойно и продолжили идти вперед до самого конца встречи.

А на 34-й минуте "Спартак", не исключено, снова пострадал от судей. Голкипер хозяев Заболотный, как показалось со стороны, сбил выходившего в одиночку к воротам южан форварда гостей Понсе, но арбитр в поле Сергей Иванов оснований для назначения пенальти (а значит, и удаления вратаря) не нашел. ВАР в этом эпизоде также промолчал.

На финише поединка "Спартак" уже полностью владел инициативой (особенно удачно вошел в игру Мирзов, замучивший защитников своими рывками). Однако спартаковцы своими моментами не воспользовались (больше всех был близок к голу Крал, удар которого с четырех метров голкипер парировал).

В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.

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