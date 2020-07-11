Стали известны составы "Сочи" и "Спартака" на игру 28-го тура

В субботу вечером в матче 28-го тура российской премьер-лиги "Сочи" на домашней арене примет столичный "Спартак. Стали известны составы команд, которые выйдут на поле.

Хозяева арены "Фишт", которых возглавляет Владимир Федотов, в этот чрезвычайно жаркий июльский вечер выставили вот таких футболистов: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Как известно, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован (но он прилетел в Сочи с командой), поэтому игрой будет руководить его помощник. Вот в каком составе москвичи (у них из-за предупреждений не сможет играть Бакаев) выйдут на поле: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе.

Происходившие вокруг "красно-белых" бурные события, которые начались с довольно спорного по судейству матча в минувшую среду с "Локомотивом", даже затмили празднование досрочного чемпионства питерским "Зенитом". В эти дни вместились отставка с поста гендиректора "Спартака" Томаса Цорна, приход на его место Шамиля Газизова и дисквалификация до конца сезона главного тренера Доменико Тедеско.

И хотя, наверное, ключевой для москвичей поединок сезона - выездной полуфинал Кубка России 19 июля в Санкт-Петербурге - еще только предстоит, сражающимся за шестое место в первенстве (оно может дать путевку в Лигу Европы) спартаковцам очки очень даже нужны.

Впрочем, как их оппонентам, еще не обезопасившим себя от вылета. К тому же "Сочи" две заключительные игры в РПЛ предстоят в гостях против своих непосредственных конкурентов - "Тамбова" и "Крыльев Советов".

Поединок на арене "Фишт" начнется в 20.30.