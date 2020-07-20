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20.07.2020 17:18
Рубрика: Власть

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Текст: Александр Степанов
Внезапная проверка войск двух военных округов, соединений ВДВ, а также морской пехоты, не связаны с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

Он подчеркнул, что какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и ситуацией на границе двух стран отсутствует.

Замминистра рассказал, что сейчас войска и силы, которые привлекаются к проверке, приведены в боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Фото: Минобороны РФ
Опубликовано видео внезапной проверки войск

Фомин отметил, что уже определен порядок действий в случаях обострения радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также проведен розыгрыш практических действий войск по блокированию и ликвидации бандформирований.

Кроме того, подразделения инженерных войск в ходе учений провели отработку восстановления автомобильного движения на поврежденных участках дорог, а сводные отряды специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты и медицинской службы выполнили задачи по локализации очагов коронавирусной инфекции на Западе и Севере страны, а также ликвидации последствий технологических аварий на опасных участках.

Также подразделения ПВО Западного и Южного военных округов отразили удары беспилотников условного противника.

Сейчас на полигонах военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-десантных войск проводятся тактические учения. Там отрабатываются действия по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований.

Фото: Zumlik / wikimedia.org
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"Развернутые корабельные тактические группы проводят розыгрыши действий совместно с сухопутными войсками по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье", - рассказал Фомин.

Он отметил, что все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Замминистра подчеркнул, что "внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран".

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