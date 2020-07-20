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20.07.2020 12:39
Рубрика: Культура

На "Кинотавре" представят идеи новых сериалов

Текст: Сусанна Альперина

Интернет-сервисы ищут идеи для своих новых оригинальных сериалов с тщательностью золотоискателей на прииске. Сейчас они обратили свое внимание на такой эффективный формат работы, как питчинг Открытого российского фестиваля "Кинотавр". И вот уже объявлено, что в рамках деловой программы 31-го "Кинотавра" (напомним в этом году фестиваль перенесен на сентябрь - с 11 по 18 число) состоится питчинг сериальных проектов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Для индустриального мероприятия проведена "перезагрузка" - впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты крупнейшим российским онлайн-платформам и сервисам. К участию в питчинге приглашены Яндекс.Студия, PREMIER, More.tv, ivi, Okko, Start и МТС.

Дедлайн подачи заявок на питчинг - 9 августа 2020 года, времени осталось совсем немного, и подойдет это для того, у кого уже есть пара-тройка идей сериалов "в кармане". Шорт-лист финалистов, которые будут приглашены на "Кинотавр" для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа. Жюри питчинга, в которое войдут представители российских онлайн-платформ и сервисов, объявит победителя уже в Сочи, во время фестиваля.

Фото: Видеосервис START
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По условиям участия, к питчингу (защите проектов) допускаются все авторы вне зависимости от наличия или отсутствия профессионального образования и опыта работы в кино или телеиндустрии. Для участия необходимо предоставить логлайн и описание проекта (не более одного абзаца), синопсис первого сезона, "библию" с подробным описанием героев и мира и сценарий пилотной серии. Сказано, что преимущество при отборе будет отдано участникам, предоставившим весь пакет документов.

Ограничения по объему: синопсис и "библия" сезона - не более 5 страниц. Объем "пилота" должен соответствовать индустриальному стандарту (одна страница - это одна минута). С подробностями, как подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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