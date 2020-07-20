Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь пострадали в Вашингтоне, где неизвестные открыли огонь по людям. Согласно последним данным, госпитализированы девять человек. "Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе полиции города.

По словам очевидцев, к стрельбе причастны трое темнокожих мужчин. Они скрылись с места происшествия на темной машине. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в совершении преступления.

Ранее в другом американском городе - Пеория (штат Иллинойс) - в 4:40 утра по местному времени мужчина, личность которого до сих пор не установлена, начал стрелять по людям, гулявшим в парке рядом с набережной. Пострадали 12 человек. Двое их них находятся в тяжелом состоянии.