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20.07.2020 17:04
Рубрика: Легковые авто

Провалившаяся в России корейская марка показала электрокроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба SsangYong. Фото: Пресс-служба SsangYong.
Фото: Пресс-служба SsangYong.

Корейский автопроизводитель SsangYong показал первые изображения нового кроссовера с электрической силовой установкой, первого электромобиля в истории марки, который поступит в продажу в первой половине следующего года.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Ssangyong E100, как именуется проект, использует шасси кроссовера Ssangyong Korando, серийно выпускаемого с прошлого года. Внешне электромобиль E100 отличается от Korando оптикой и передним бампером с закрытой панелью на месте радиаторной решетки, ради снижения сопротивления воздуха во время езды. Также как часть световой группы дневных ходовых огней у него подсвеченная фирменная эмблема.

Автономность хода SsangYong E100 при полном заряде батареи составит до 400 км, по утверждению производителя, что сравнимо с запасом хода электромобилей Tesla Model Y и перспективного Volkswagen ID.Crozz (выйдет в 2022 году).

SsangYong E100 будет импортирован в страны Европы. В Россию поставки автомобилей SsangYong прекращены в 2017 году. Марка не смогла закрепиться на нашем рынке.

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#SsangYong