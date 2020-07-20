Проверять вес большегрузов будут в автоматическом режиме

Проверять вес грузового транспорта на дорогах будут с помощью автоматизированных пунктов весогабаритного контроля.

Изменения внесены в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и в отдельные законодательные акты в части, касающейся весового и габаритного контроля. Документ подписал президент России Владимир Путин.

В России будет создана сеть пунктов автоматического измерения веса грузовиков. Автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств - это расположенный на дороге комплекс оборудования, "обеспечивающий измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства в автоматическом режиме", - говорится в тексте закона. В состав комплекса входят специальные технические средства, имеющие функции фото- и видеозаписи.

Закон расширяет полномочия Минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля транспортных средств. Подведомственный министерству Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений на проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.

Информировать водителей о выявленном превышение допустимых параметров будут с помощью оборудования, на котором "отображаются государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых весовых и (или) габаритных параметров", - указано в документе. Устанавливать оборудование,

обеспечивающее визуальное информирование водителя, будут на автомобильной дороге по пути следования транспортных средств после пункта весо-габаритного контроля. При этом будут учитывать скоростной режим, чтобы водитель мог заметить информацию.

В первой версии законопроекта, который был принят Госдумой еще в прошлом году, но был отклонен Советом Федерации, предполагалось также информировать водителей с помощью СМС-сообщений. Кроме того предлагалось в обязательном порядке обустраивать автоматические пункты табло, которые бы отражали информацию о превышении параметров. Однако в Совете Федерации заявили об отсутствии заложенных в федеральном бюджете средств на установку табло. В результате согласительной комиссией, образованной Госдумой и Советом Федерации, был выработан принятый вариант законопроекта.

Закон направлен на повышение эффективности весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах, в том числе на платных автомобильных дорогах. Создание разветвленной сети пунктов весогабаритного контроля будет способствовать повышению сохранности автомобильных дорог, отмечали ранее в Минтрансе.