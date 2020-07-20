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20.07.2020 12:53
Рубрика: Дороги

Эксперт: Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность в столице

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В Москве необходимо строить новые дороги, транспортные узлы и другую дорожную инфраструктуру, чтобы снизить загруженность города. Об этом заявил председатель некоммерческого партнерства "Грузавтотранс" Владимир Матягин.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Строительство Юго-Восточной хорды не принесет москвичам экологических проблем

Он отметил значимость Юго-Восточной хорды и других инфраструктурных проектов, призванных улучшить дорожную обстановку. "Все инфраструктурные проекты в той или иной степени улучшают доступность в городе. Взять, например, ЦКАД. Она разгрузила город и дала возможность перевозчикам и обычным водителям заезжать и выезжать в город", - цитирует Матягина агентство "Москва".

Эксперт подчеркнул, что в Москву ведут все дороги, что и вызывает большую нагрузку на дорожную сеть. Поэтому чем больше будет объездных и сквозных дорог через город, тем лучше.

Напомним, Юго-Восточная хорда протянется на 36 км и соединит 22 района Москвы с населением около 2,5 млн человек. Альтернатив хорде, позволяющих улучшить дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.