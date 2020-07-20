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20.07.2020 11:23
Рубрика: Происшествия

Названы версии смертельного ДТП с автобусом в Москве

Текст: Сергей Бабкин

При расследовании смертельной аварии с автобусом на юго-востоке Москвы рассматривается несколько версий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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Согласно приоритетной версии, 46-летняя Вероника Анохина, управлявшая автобусом, перепутала педали тормоза и газа на подъезде к остановке и не смогла удержать машину на дороге. Также будет оценено техническое состояние автобуса.

Ранее сообщалось, что Вероника Анохина прошла медицинскую комиссию перед рейсом и была допущена к работе. В автопарке она находится на хорошем счету, никогда не нарушала ПДД и обладала большим стажем.

Как уже писала "РГ", автобус врезался в остановку на Ставропольской улице. Погибла женщина, еще два человека получили травмы. Мэрия города окажет помощь семье погибшей и проведет внутреннее расследование инцидента.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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