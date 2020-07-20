Комитет Госдумы по спорту вместо Дегтярева возглавит представитель ЛДПР

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи после перехода его председателя Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края возглавит представитель фракции ЛДПР. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

- Комитет останется за нашей фракцией, сейчас будем принимать решение, кто его возглавит, - цитирует его "Интерфакс". Парламентарий напомнил, что Дегтярев избирался в Госдуму по федеральному списку ЛДПР, а значит, фракция имеет право передать освобождающийся мандат любому участнику этого списка. На принятие решения у фракции есть две недели после сложения полномочий депутатом Дегтяревым, сказал вице-спикер Госдумы. Это подтвердили и в Центризбиркоме.

Ранее Михаил Дегтярев в понедельник разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. При этом глава государства отрешил от данной должности Сергея Фургала, которому было предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.