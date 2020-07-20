В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка

Семилетняя девочка утонула в озере села Благодатное под Хабаровском. Трагедия произошла в воскресенье.

"По поручению прокурора Хабаровского края прокуратура Хабаровского района проводит проверку по факту гибели ребенка", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Во время проверки правоохранители дадут оценку деятельности органов системы профилактики и примут соответствующие меры.

Напомним, это уже третий случай гибели ребенка в водоемах и реках края с начала прошлой недели. 14 июля в Амуре утонул девятилетний мальчик, а спустя четыре дня 11-летний ребенок - в озере Дранга района имени Лазо.