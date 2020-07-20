Новости

СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2 05:34
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями 05:22
На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист 05:11
В Москву прибыл уникальный вывозной рейс из Африки 05:11
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале 04:48
В Приморье перенесли на год Международный театральный фестиваль 04:11
Якутию накроет новая волна жары 04:09
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта 03:26
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву более 100 россиян 03:20
На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ 03:14
Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море 02:28
В Гидрометцентре рассказали о жаре и ливнях на Черноморском побережье 02:20
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 01:50
Власти ОАЭ сообщили о первой арабской миссии к Марсу 01:48
Евросоюз оказался в тупике по вопросу фонда восстановления экономик 00:47
В Национальном парке Индии погибли несколько редких носорогов 19.07.2020
Итальянская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в кофейных зернах 19.07.2020
Самолет Ан-2 пропал с радаров Бурятии 19.07.2020
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян 19.07.2020
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом 19.07.2020
Назван вероятный мотив нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" 19.07.2020
Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом и раскритиковал судейство 19.07.2020
В Карелии ликвидировали разлив технического масла в реке Онда 19.07.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 8 100 человек 19.07.2020
Ушел из жизни создатель авиации МЧС 19.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
20.07.2020 04:11
Рубрика: Культура

В Приморье перенесли на год Международный театральный фестиваль

Текст: Анна Бондаренко

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который планировалось провести во Владивостоке в сентябре, отодвинули на год из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что вместе с народным артистом России Евгением Мироновым побывал на юге Приморья на стыке трех границ: России, Китая и Северной Кореи. Там они обсудили планы по проведению первого фестиваля. ⠀

Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Коронавирус против мировой культуры

"Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. К сожалению, из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год", - написал Олег Кожемяко, отметив, что на фестивале ждут артистов из КНДР.

По словам Евгения Миронова, он верит, что фестиваль удастся провести через год.

Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль должен был пройти во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября, на него должны были приехать артисты из стран АТР.

Ранее стало известно, что на более поздний срок перенесли Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" или Pacific Meridian, который в 2020 году должен состояться в 18-й раз. Обычно он проходит в сентябре, но сейчас его проведение намечено на середину октября.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Евросоюз оказался в тупике по вопросу фонда восстановления экономик
Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море
Минобороны: Ученым предстоит госрегистрация вакцинного препарата от COVID
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву более 100 россиян
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится