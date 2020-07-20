В Приморье перенесли на год Международный театральный фестиваль

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который планировалось провести во Владивостоке в сентябре, отодвинули на год из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что вместе с народным артистом России Евгением Мироновым побывал на юге Приморья на стыке трех границ: России, Китая и Северной Кореи. Там они обсудили планы по проведению первого фестиваля. ⠀

"Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. К сожалению, из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год", - написал Олег Кожемяко, отметив, что на фестивале ждут артистов из КНДР.

По словам Евгения Миронова, он верит, что фестиваль удастся провести через год.

Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль должен был пройти во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября, на него должны были приехать артисты из стран АТР.

Ранее стало известно, что на более поздний срок перенесли Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" или Pacific Meridian, который в 2020 году должен состояться в 18-й раз. Обычно он проходит в сентябре, но сейчас его проведение намечено на середину октября.