Прокуратура начала проверку по поводу запаха газа в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку соблюдения действующего законодательства по факту вчерашнего появления запаха газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. О намерении правительства обратиться в ведомство заявил вчера губернатор Глеб Никитин.

- Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы, - пояснил глава региона.

Напомним, вчера в Нижнем Новгороде жители массово жаловались на запах газа на улице. Для выяснения причин был сформирован штаб под руководством замгубернатора Дмитрия Краснова. По предварительным данным, поступившим от газовых служб и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций зафиксировано не было.