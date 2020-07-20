Прощание с вице-губернатором Самарской области пройдет 21 июля

Прощание с вице-губернатором Самарской области Александром Карпушкиным пройдет во вторник, 21 июля, в музее имени Алабина, сообщили в региональном правительстве. Карпушкин скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни​​​.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил свои соболезнования:

- Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов, - отметил глава региона. - Много лет Александр Викторович отдал родному городу - Самаре. Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой устойчивости, повышения качества жизни людей.

Александр Карпушкин с 2010 по 2014 годы возглавлял департамент экономического развития администрации Самары, затем стал первым заместителем главы города. В феврале 2018-го получил должность первого заместителя главы Самары. В должности заместителя председателя правительства Самарской области с декабря 2018 года Карпушкин курировал вопросы инфраструктурного развития региона.