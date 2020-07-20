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20.07.2020 16:39
Рубрика: Общество

Прощание с вице-губернатором Самарской области пройдет 21 июля

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Прощание с вице-губернатором Самарской области Александром Карпушкиным пройдет во вторник, 21 июля, в музее имени Алабина, сообщили в региональном правительстве. Карпушкин скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни​​​.

Фото: Из архива Дацана Гунзэчойнэй
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил свои соболезнования:

- Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов, - отметил глава региона. - Много лет Александр Викторович отдал родному городу - Самаре. Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой устойчивости, повышения качества жизни людей.

Александр Карпушкин с 2010 по 2014 годы возглавлял департамент экономического развития администрации Самары, затем стал первым заместителем главы города. В феврале 2018-го получил должность первого заместителя главы Самары. В должности заместителя председателя правительства Самарской области с декабря 2018 года Карпушкин курировал вопросы инфраструктурного развития региона.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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