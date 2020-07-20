Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, Следственным управлением СК по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени считалась без вести пропавшей.

Напомним, СК России уже была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

Михаил Попков отбывает наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных. В настоящий момент он перевезен в СИЗО-1 Иркутска.

На допросе Попков рассказал об убийствах еще двух женщин, которые совершил с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Попков следствию не сообщал. По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств. Потом Попкову будет предъявлено обвинение.