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20.07.2020 07:34
Рубрика: Происшествия

"Ангарский маньяк" признался в новых расправах

Получивший два пожизненных срока маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

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"Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 год в Ангарске. По одному эпизоду уже предъявлено обвинение, по второму идет сбор доказательств", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Попкова доставили в Иркутскую область из Республики Мордовия, где он отбывал наказание в Торбеевском центре - колонии для пожизненно осужденных. Чтобы установить вину, следователи проверили порядка 30 тысяч человек. Попкова задержали во Владивостоке в 2012 году. Доказана его причастность к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин.

Первый пожизненный срок бывший милиционер из Ангарска получил в январе 2015 года за совершение 22 убийств. В декабре 2018-го Иркутской области суд приговорил Попкова ко второму пожизненному заключению.

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