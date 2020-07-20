Кемеровские ученые предупредили о риске повторения ЧП в Норильске

Разработанный сотрудниками Кемеровского филиала института программный комплекс для автоматизированной обработки радарной информации со спутников помог в режиме реального времени отследить природно-техногенные процессы в зоне ЧП, случившегося 29 мая.

Тогда в результате повреждения одного из резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента произошла утечка около 21 тысячи тонн хранившегося там дизельного топлива. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, считает основной причиной аварии таяние вечной мерзлоты, которое и привело в движение опоры под топливными цистернами.

По словам Юрченко, после аварии в Норильске кемеровчане провели расчеты в двух зонах, в одной из которых находится аварийный бак и три другие емкости, а в другой - еще пять баков для хранения горючего. И ученые не только увидели существенное проседание грунтов в районе первого аварийного бака, но и спрогнозировали возможные проблемы еще с одним баком в этой зоне.

Отличительная особенность радарной информации в том, что ее можно получать регулярно и в любых погодных условиях. Это особенно важно для высоких широт. Кроме того, помогает использование архива снимков - для ретроспективной оценки предыдущих состояний в интересующей области и оперативного прогнозирования.

Сотрудники Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ СО РАН сейчас работают над созданием высокопроизводительной вычислительной системы для обработки спутниковых радарных снимков с возможностью построения скоростей смещений земной поверхности.