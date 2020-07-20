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20.07.2020 14:24
Рубрика: Общество

Кемеровские ученые предупредили о риске повторения ЧП в Норильске

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Анализ радарных данных, проведенный учеными Института вычислительных технологий СО РАН, выявил опасность повторения аварии с разливом дизтоплива в Норильске из-за проседания грунтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замдиректора Федерального исследовательского центра ИВТ СО РАН Андрея Юрченко.

Разработанный сотрудниками Кемеровского филиала института программный комплекс для автоматизированной обработки радарной информации со спутников помог в режиме реального времени отследить природно-техногенные процессы в зоне ЧП, случившегося 29 мая.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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Тогда в результате повреждения одного из резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента произошла утечка около 21 тысячи тонн хранившегося там дизельного топлива. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, считает основной причиной аварии таяние вечной мерзлоты, которое и привело в движение опоры под топливными цистернами.

По словам Юрченко, после аварии в Норильске кемеровчане провели расчеты в двух зонах, в одной из которых находится аварийный бак и три другие емкости, а в другой - еще пять баков для хранения горючего. И ученые не только увидели существенное проседание грунтов в районе первого аварийного бака, но и спрогнозировали возможные проблемы еще с одним баком в этой зоне.

Отличительная особенность радарной информации в том, что ее можно получать регулярно и в любых погодных условиях. Это особенно важно для высоких широт. Кроме того, помогает использование архива снимков - для ретроспективной оценки предыдущих состояний в интересующей области и оперативного прогнозирования.

Сотрудники Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ СО РАН сейчас работают над созданием высокопроизводительной вычислительной системы для обработки спутниковых радарных снимков с возможностью построения скоростей смещений земной поверхности.

В регионах Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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