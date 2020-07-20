"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром

Спасатели обследовали место предполагаемой аварийной посадки вертолета на границе Томской и Новосибирской областей. Выяснилось, что в данном районе произошел лесной пожар.

Местные жители посчитали дымовой столб подозрительным и сообщили в МЧС о возможном крушении воздушного судна.

- Вертолет со спасателями облетел указанную территорию и оказалось, что на данном месте горит лес, - сообщил "РГ" оперативный дежурный Новосибирского регионального координационного центра поиска и спасения.

Напомним, сегодня вечером в оперативную службу МЧС поступила информация о том, что в районе Верх-Тарского нефтяного месторождения совершил аварийную посадку вертолет. Для проверки информации в регионе начались поисковые работы.