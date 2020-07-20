Мэр Норильска объявил о своей отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил о том, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Уточняется, что решение было принято после совещания по ситуации с коронавирусом, которое провел губернатор Александр Усс. Само заявление Ахметчин сделал на специальной пресс-конференции. Напомним, что мэром заполярного города Ринат Ахметчин работал с сентября 2017 года.

В июне этого года из-за разлива топлива на ТЭЦ ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК - следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности Ахметчина. По версии правоохранителей, мэр не принял должных мер по реагированию на ЧП. При этом он продолжал исполнять свои обязанности.

Сам Ахметчин объяснил свою отставку тем, что ему было высказано недоверие по поводу его работы, и он принял решение покинуть пост мэра.