Новости

Прокуратура начала проверку по поводу запаха газа в Нижнем Новгороде 16:14
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев 16:13
Комитет Госдумы по спорту вместо Дегтярева возглавит представитель ЛДПР 16:05
В Нарьян-Маре открылся купальный сезон 15:59
Экс-министра строительства Ставрополья арестовали на два месяца 15:59
На Ямале следователи пришли с обыском в районную администрацию 15:57
В Петербурге ликвидировали высокопроизводительную нарколабораторию 15:56
В Саратове напали на следователя управления СК 15:56
В Пулково задержали ульяновца, находившегося в розыске за грабеж 15:52
Лукашенко произвел кадровые обновления в системе нацбезопасности 15:51
ЦИК: Выборы нового губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году 15:44
Стала известна дата презентации нового раскладного смартфона Samsung 15:43
В Мексике из-под земли "восстала" 1700-летняя гробница 15:38
В Кабардино-Балкарии группа туристов пострадала при сходе льда 15:23
Мэр Норильска объявил о своей отставке 15:17
В Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" 15:10
Путин объяснил, почему Украина не вкладывала в развитие Крыма 15:07
Ford возродит имя Maverick для новых кроссовера и пикапа 15:03
Кроссовер любителей аниме может прибыть в Россию 15:00
Собянин: Cтанция БКЛ "Электрозаводская" готова на 70% 14:53
Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей 14:45
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки 14:44
Жителей Москвы и области предупредили о надвигающейся грозе 14:35
В Шереметьево можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус 14:33
Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 15:17
Рубрика: Власть

Мэр Норильска объявил о своей отставке

Текст: Дмитрий Лапин

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил о том, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Фото: Предоставлено Гринпис России
Кемеровские ученые предупредили о риске повторения ЧП в Норильске

Уточняется, что решение было принято после совещания по ситуации с коронавирусом, которое провел губернатор Александр Усс. Само заявление Ахметчин сделал на специальной пресс-конференции. Напомним, что мэром заполярного города Ринат Ахметчин работал с сентября 2017 года.

В июне этого года из-за разлива топлива на ТЭЦ ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК - следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности Ахметчина. По версии правоохранителей, мэр не принял должных мер по реагированию на ЧП. При этом он продолжал исполнять свои обязанности.

Сам Ахметчин объяснил свою отставку тем, что ему было высказано недоверие по поводу его работы, и он принял решение покинуть пост мэра.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации