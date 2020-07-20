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20.07.2020 08:50
Рубрика: Происшествия

Омич отстоял в суде право на самоизоляцию

Текст: Наталья Граф (Омск)
Житель города Омска отстоял в суде свое право на соблюдение режима самоизоляции. Центральный районный суд Омска удовлетворил иск гражданина Яковлева к Центру занятости населения города Омска и официально признал его безработным.

Оставшийся без работы омич обратился за помощью в службу занятости. Ему назначили пособие по безработице и составили план по поиску подходящих вакансий. Однако спустя некоторое время горожанин совершенно случайно узнал о том, что снят с учета. Яковлев хотел получить справку, но ему отказали. Оказалось, что горожанин потерял статус безработного, так как больше месяца не появлялся в Центре занятости населения без уважительных причин и не звонил своему инспектору.

Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
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Такое решение возмутило омича. За защитой своих прав он обратился в суд. В исковом заявлении Яковлев сообщил, что добросовестно соблюдал введенный в регионе режим самоизоляции и именно поэтому не пришел на очередную явку в Центр 31 марта. Никаких письменных уведомлений о снятии с учета из службы занятости он не получал. Он посчитал, что его незаконно лишили не только пособия, но и права на поиски новой работы.

В судебном заседании представитель Центра занятости населения города Омска подтвердила, что личный прием посетителей был приостановлен согласно распоряжению губернатора из-за пандемии коронавируса. Однако у истца была возможность обратиться к ним по электронной почте и сообщить, что он так и не трудоустроился. Но он никаких писем не присылал.

- Судом учтено, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта - пандемией, - сообщили "РГ" в Центральном районном суде. - С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в Омской области с 17 марта 2020 года был введен режим самоизоляции.

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Поскольку к числу организаций, осуществляющих на период самоизоляции непрерывную деятельность, казенное учреждение отнесено не было, суд пришел к выводу, что отсутствие истца на очередной явке было обусловлено исключительно уважительными причинами. Горожанин поступил правильно и принял все необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В результате суд вернул гражданину Яковлеву статус безработного. Приказ Центра занятости населения города Омска был признан незаконным и отменен.

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