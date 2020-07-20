Кадыров ответил на решение Госдепа США внести его в "черный список"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 20 июля ответил на информацию о попадании в "черный список" Государственного департамента США, где собраны лица, причастные, по их мнению, к нарушениям прав человека. Как завил Кадыров, в список попали также его жена и старшие дочери.

- Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов, - написал глава Чечни в своем аккаунте в "ВКонтакте".

Кроме того, Кадыров отметил, что считает действия Госдепа попыткой внести разлад в его семье, но такие попытки он назвал просчетом. По мнению главы субъекта, его родственники бросили бы свои интересы в Европе и США ради семьи, даже если бы такие интересы были.

Ранее глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что никакие санкции на эффективность деятельности Кадырова повлиять не могут. Также он считает, что обвинения в нарушении прав человека должны быть подтверждены в суде.