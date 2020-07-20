СК выяснит причину остановки аттракциона с людьми в Нальчике

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии инициировало проведение доследственной проверки, после того как в городском парке Нальчика люди больше пяти минут провисели вниз головой в обесточенном аттракционе. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, проверку решили провести после многочисленных публикаций в СМИ.

- Согласно публикации, в результате прекращения подачи электроэнергии, граждане, в том числе несовершеннолетние, которым была оказана платная услуга на одном из аттракционов, на протяжении пяти минут оказались заблокированы на высоте нескольких метров в положении вниз головой. В ходе проверки будут тщательно исследованы обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, - говорится в сообщении СУ СК России по КБР.

Как сообщалось ранее, аттракцион в городском парке Нальчика завис в верхнем положении в субботу, видео выложили в интернет очевидцы. В администрации парка заявили, что никто не пострадал, а причиной стал сбой в подаче электричества.