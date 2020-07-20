Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19

"Мы с вами провели несколько крупных мероприятий - Парад Победы, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Ни то, ни другое не привело к вспышке эпидемии. Наоборот - ситуация улучшается изо дня в день", - сказал глава государства.

Причиной тому - строгое соблюдение рекомендаций санитарных врачей, ученых, специалистов и Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, подчеркнул президент, в России продолжается массовое тестирование на коронавирус. "У нас уже 3,5 млн человек протестировано", - отметил он и добавил, что это позволяет оперативно выявлять заболевших.

"Что касается Парада Победы, то воинские коллективы и так практически находятся в изоляции - на казарменном положении либо близком к казарменному. Если человек заболевал, его оперативно изымали и лечили. Военная медицина очень хорошо отработала", - констатировал президент.

"Что касается голосования - тоже соблюдали все требования санитарных врачей. Ну и современные, новые системы голосования, и средства индивидуальной защиты, социальная дистанция", - добавил он.

Говоря о ситуации с COVID-19 в целом, Владимир Путин отметил, что Россия - самая большая по населению страна Европы, среднее количество заболевших такое же, как в целом по миру - около 0,5%. А что касается показателя смертности, ключевого для оценки эффективности работы властей и системы здравоохранения, он существенно ниже, чем в странах с развитой медициной. "В богатых странах Европы летальность восемь, десять, одиннадцать, тринадцать, в некоторых странах - больше 15%, как в Бельгии и Великобритании", - напомнил президент. "У нас - полтора процента. Можно как угодно относиться к статистике, доверять, не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше", - констатировал глава государства.

По его мнению, это связано с гибкостью системы здравоохранения в России, уровнем подготовки специалистов и со способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент. "В целом нам пока удается эту тяжелую страницу переворачивать с минимальными потерями, но они пока есть, и угроза пока сохраняется", - заключил Владимир Путин.