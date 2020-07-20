Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора "Ростсельмаша"

В Ростовской области сотрудники полиции и Следственного комитета РФ задержали двух предполагаемых налетчиков, напавших на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" 83-летнего Юрия Пескова в селе Новомаргаритово. Преступники ограбили и избили пожилого человека, а также убили 80-летнюю сестру потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в тяжком преступлении оказались замешаны двое жителей Азовского района, 1992 и 1994 годов рождения, а также 38-летний уроженец Санкт-Петербурга. У задержанных изъято похищенное у потерпевших имущество и ценные вещи.

Следствием выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что 19 июля в селе Новомаргаритово было обнаружено тело убитой 80-летней женщины. Рядом с ней нашли 83-летнего хозяина дома с травмами головы. Им оказался бывший директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков.

Справка "РГ"

Юрий Песков возглавлял завод "Ростсельмаш" в 1978-1996 годах. В начале 1980-х годов занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Имеет звание Героя социалистического труда, лауреат государственной премии РФ в области науки и техники. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", медалями и государственными премиями. Кандидат технических наук. Автор около 200 научных работ.