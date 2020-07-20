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20.07.2020 11:30
Рубрика: Происшествия

На Урале площадь пожара в заповедном лесу достигла 5,7 гектара

Текст: Юлия Мякишева

В Североуральском городском округе несколько дней тушат пожар в заповеднике "Денежкин камень". По данным МЧС, площадь пожара уже достигла 5,7 гектара.

Напомним, до 11 часов 18 июля в заповеднике сообщали о стабильной ситуации. После поднялся шквалистый ветер, температура воздуха поднялась до сорока градусов, пожар перешел на верхушки деревьев.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Пожар разведан по всему периметру с записью трека. Нижняя кромка пожара отработана, и с уверенностью можно сказать, что она не загорится вновь. Согласно избранной тактике и правилам тушения в горной местности, с огнем борются с флангов. В силу значительной удаленности воды, тушение происходит медленнее, чем необходимо для его локализации. Для эффективной работы важно организовать постоянный подвоз воды к месту тушения, сейчас прорабатываются технические возможности доставки воды вертолетом, - рассказали на странице заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Работу осложнили аномальная жара, ветер, труднодоступность очагов. Одна ходка за водой занимает 5-6 часов, от лагеря до места пожара - три километра. Машина может остановиться только в полутора километрах от лагеря.

Уточняется, что ситуацию облегчил сброс воды с вертолета. Накануне Ми-8 сбросил 30 тонн воды на очаги в горной местности. Сегодня работа по тушению продолжается. Но администрация отмечает, что работы по тушению приходится сворачивать уже в 12-13 часов, потому что после этого времени тушение становится опасным для людей. В планах - организовать проживание медика в лагере и разбить второй лагерь в районе возгорания для отдыха групп тушения.

На место происшествия продолжают направлять специалистов и добровольцев Авиалесоохрана, МЧС, экологов.

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