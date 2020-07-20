"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре

Замечания к наземному оборудованию возникли на стартовом комплексе на космодроме Байконур при установке ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15", проблему решат в ближайшее время, заявляют в "Роскосмосе".

"В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты "Роскосмоса" выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено. Все работы идут согласно по графика", - сообщает пресс-служба госкорпорации. О каком агрегате идет речь, не уточняется.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля. Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по его подготовке. 20 июля ракета была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31. После установки в вертикальное положение к ней были подведены фермы обслуживания, и специалисты приступили к работам. Выполняются автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем - анализ и обработка телеметрической информации.

"Прогресс МС-15" должен доставить на МКС топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1520 кг различного оборудования: ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".