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20.07.2020 20:16
Рубрика: Экономика

Роспатент готов рассматривать заявки в виде 3D-моделей

Текст: Алексей Дуэль

Патентное ведомство готово к реализации принятых поправок в Гражданский кодекс, которые предусматривают представление заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и торговые знаки в виде электронных 3D-моделей. Об этом "РГ" рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Изменения в Гражданский кодекс позволят заявителям представлять трёхмерные модели по таким объектам интеллектуальной собственности как изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки в составе заявок на их регистрацию, - сообщил Григорий Ивлиев. - Также для удобства заявителей появится возможность получать охранные документы в электронной форме. Указанное нововведение касается всех объектов интеллектуальной собственности, регистрируемых Роспатентом, за исключением секретных изобретений. При этом у заявителей сохраняется возможность получения охранного документа на бумажном носителе дополнительно".

Принятие закона, прежде всего, выгодно инжиниринговым центрам, крупным корпорациям, высокотехнологичным производствам и стартапам, полагает глава Роспатента. Поскольку для них современным инструментом создания конструкторских разработок являются различные системы трехмерного моделирования, так называемые, CAD-системы. Естественное представление информации в таких системах - трехмерное изображение моделей.

Фото: Gettyimages
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"За счет использования знакомой среды разработки для такой категории заявителей принятие закона будет способствовать повышению удобства при составлении заявок на объекты интеллектуальной собственности, снижению ошибок, в том числе, при конвертации трехмерного изображения в двухмерный чертеж, - добавил Григорий Ивлиев. - Предложенные изменения будут способствовать сокращению сроков проводимой экспертизы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков и повышению ее качества. 3D-модели позволят оптимизировать экспертизу (сократить трудозатраты и сроки) за счёт наглядного представления заявленного технического решения."

3D-модели объектов будут также использоваться при толковании формулы изобретений и полезных моделей, что повысит эффективность защиты исключительного права правообладателей, отметили в Роспатенте. В качестве базового внутреннего формата файлов трёхмерных моделей предполагается формат STEP (набор команд, позволяющий однозначно отобразить 3D-модель) в силу проработанности его международного стандарта (ISO 10303-21). Права изобретателей при этом будут полностью защищены, поскольку публикацию и предоставление третьим лицам материалов заявок для ознакомления предполагается осуществлять в формате, исключающем воспроизведение трёхмерных объектов путем 3D печати, заверили в патентном ведомстве.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Роспатент

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