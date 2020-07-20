Власть
20.07.2020 12:33
Текст: Галина Мисливская

Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Беларуси

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Виктор Толочко/ РИА Новости

Члены Совета Федерации примут участие в наблюдении за выборами президента Республики Беларусь, рассказал РИА Новости сенатор Алексей Кондратьев.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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По словам парламентария, он и первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров 8-9 отправятся в Беларусь "в качестве наблюдателей по линии межпарламентского сотрудничества".

Напомним, выборы состоятся 9 августа, президентский пост борются пять кандидатов, в том числе - действующий глава государства Александр Лукашенко. Сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа.

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