Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Беларуси

Члены Совета Федерации примут участие в наблюдении за выборами президента Республики Беларусь, рассказал РИА Новости сенатор Алексей Кондратьев.

По словам парламентария, он и первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров 8-9 отправятся в Беларусь "в качестве наблюдателей по линии межпарламентского сотрудничества".

Напомним, выборы состоятся 9 августа, президентский пост борются пять кандидатов, в том числе - действующий глава государства Александр Лукашенко. Сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа.