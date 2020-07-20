Новости

Сотрудники строительной фирмы в Тобольске заразились COVID-19 13:13
Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора "Ростсельмаша" 13:13
В Госдуме готовят законопроект с "советскими" нормами для учителей 13:12
Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится 12:55
Семь россиян попали в плен к пиратам у берегов Бенина 12:54
Эксперт: Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность в столице 12:53
Более 100 россиян покинули Японию вывозным рейсом 12:50
Семь сотрудников администрации Ялты госпитализированы с коронавирусом 12:50
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 12:49
В московской квартире найдено тело убитой преподавательницы ВГИКа 12:39
Число летальных исходов от коронавируса в Японии достигло тысячи 12:38
В России подготовят магистров для школьных технологических кружков 12:35
Шесть регионов получат средства на ликвидацию несанкционированных свалок 12:33
Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Беларуси 12:33
"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре 12:29
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич 12:22
В Подмосковье водитель обстрелял оператора камеры контроля за скоростью 12:19
СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына 12:11
В Москве Росгвардия взяла под контроль 310 тысяч владельцев оружия 12:07
Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров 12:04
Актер из "Кровавого понедельника" Харума Миура покончил с собой 12:00
ВЦИОМ: Три четверти россиян доверяют ученым 11:56
Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Ирана 11:55
Умер писатель и сценарист Хуан Марсе 11:52
12 школьников победили в конкурсе "Мой первый бизнес" 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 12:54
Рубрика: В мире

Семь россиян попали в плен к пиратам у берегов Бенина

Текст: Юрий Когалов

Семь граждан России попали в плен к пиратам у берегов Бенина. Как проинформировали в посольстве РФ в Нигерии, они были членами экипажа танкера Curacao Trader, на которое в пятницу было совершено нападение.

Пять человек погибли при захвате храма в ЮАР

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля сего года в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", - говорится на странице посольства в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в плен попали 13 из 19 членов команды. Помимо россиян пираты захватили также 6 граждан Украины.

В мире Африка Бенин Нападения пиратов

Главное сегодня

Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса