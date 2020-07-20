Семь россиян попали в плен к пиратам у берегов Бенина

Семь граждан России попали в плен к пиратам у берегов Бенина. Как проинформировали в посольстве РФ в Нигерии, они были членами экипажа танкера Curacao Trader, на которое в пятницу было совершено нападение.

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля сего года в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", - говорится на странице посольства в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в плен попали 13 из 19 членов команды. Помимо россиян пираты захватили также 6 граждан Украины.