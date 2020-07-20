Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии"

В Египте исследовательская группа проекта Mummy Project применила компьютерную томографию для анализа загадочной "мумии кричащей женщины". Результаты показали, что около 3000 лет назад эта предполагаемая египетская принцесса скончалась от сердечного приступа.

Об открытии сообщает Ahram Online. Сканирование провела группа во главе с известным египтологом Захи Хавассом, ранее возглавлявшим Министерство по делам древностей Египта, и Сахаром Салимом, профессором радиологии Каирского университета. Последний специализируется на сканировании мумий.

В данном случае речь идет об одной из двух известных науке "кричащих мумий". Ее история началась в 1881 году, когда близ города Луксора была обнаружена тайная и общая усыпальница Дейр-эль-Бахари. В этом месте священники XXI и XXII династий скрывали мумии членов королевских семей от грабителей могил.

В этой гробнице была обнаружена мумия, получившая название "мумия кричащей женщины". Она была похоронена в неестественной скрюченной позе. Ее голова повернута набок, рот открыт, а лицо искажает гримаса ужаса или боли.

Раскрыть тайну ее смерти помогла компьютерная томография, проведенная в Египетском музее. По словам Хавасса, исследование показало, что эта женщина умерла от сердечного приступа. К внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий. Ученые считают, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела в момент смерти.

"Кажется, что эта "кричащая женщина" умерла внезапно, когда находилась в своем нынешнем положении тела - с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью, - говорит Захи Хавасс. - Мы предполагаем, что мертвое тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти. Вероятно, бальзамировщики просто не сумели закрыть ее рот и привести тело в нормальное положение".

О личности этой загадочной женщины ученые все еще спорят. На льняных бинтах, которыми была обмотана мумия, были найдены надписи на древнем египетском языке. Они гласят: "Королевская дочь, королевская сестра Мерет Амон"

Однако мумию считают неизвестной, поскольку было много принцесс с таким именем. Например, египтологам известна Мерет Амон, дочь фараона Секененре конца XVII династии (1558-1553 гг. до н.э.). Известна и Мерет Амон, дочь фараона Рамсеса II (1279-1213 гг. до н.э.) из XIX династии. Поэтому данная мумия была включена в каталоги под названием "Безымянная принцесса А".

Кстати, два года назад ученым удалось раскрыть тайну второй "кричащей мумии", найденной в Луксоре в 1886 году. Как уже рассказывала "РГ", анализ ДНК помог установить, что погребенный был сыном фараона Рамсеса III, царевичем Пентуаром. Из письменных источников известно, что он участвовал в заговоре против своего отца.

Одна из жен фараона Тия подговорила Пентуара и других сообщников убить Рамсеса III. Заговорщики исполнили задуманное, но были схвачены. Пентуар был задушен. Судя по состоянию его мумии, ему не воздали царских почестей и лишили традиционного ритуала погребения.