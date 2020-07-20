Новости

Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей 14:45
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки 14:44
Жителей Москвы и области предупредили о надвигающейся грозе 14:35
В Шереметьево можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус 14:33
Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" 14:30
В правительстве Подмосковья произошли кадровые перестановки 14:23
Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов 14:20
У российских Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan нашли утечку топлива 14:15
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел 14:13
На железной дороге в Каталонии перед визитом короля устроили саботаж 14:07
Песков: Путин пока не собирается в Хабаровск 14:02
Экипаж пропавшего Ан-2 в Бурятии не извещал наземные службы о вылете 13:48
Toyota представила новый логотип бренда 13:47
В подмосковных Люберцах изъяли почти килограмм героина 13:41
Количество выданных автокредитов упало до уровня 2017 года 13:31
Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси 13:29
Песков: Путин не делал прививку от коронавируса 13:27
Задолго до Renault Duster: как Chevrolet Niva могла стать "паркетником" 13:27
Лукашенко назначил послом Беларуси в США замглавы МИД Олега Кравченко 13:24
СК выяснит причину остановки аттракциона с людьми в Нальчике 13:24
В Ростовскую область прибыл первый в 2020 году теплоход с туристами 13:20
Сотрудники строительной фирмы в Тобольске заразились COVID-19 13:13
Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора "Ростсельмаша" 13:13
В Госдуме готовят законопроект с "советскими" нормами для учителей 13:12
Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 14:30
Рубрика: Общество

Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии"

Текст: Денис Передельский

В Египте исследовательская группа проекта Mummy Project применила компьютерную томографию для анализа загадочной "мумии кричащей женщины". Результаты показали, что около 3000 лет назад эта предполагаемая египетская принцесса скончалась от сердечного приступа.

Об открытии сообщает Ahram Online. Сканирование провела группа во главе с известным египтологом Захи Хавассом, ранее возглавлявшим Министерство по делам древностей Египта, и Сахаром Салимом, профессором радиологии Каирского университета. Последний специализируется на сканировании мумий.

Фото: The Metropolitan Museum of Art (CC0)
Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта

В данном случае речь идет об одной из двух известных науке "кричащих мумий". Ее история началась в 1881 году, когда близ города Луксора была обнаружена тайная и общая усыпальница Дейр-эль-Бахари. В этом месте священники XXI и XXII династий скрывали мумии членов королевских семей от грабителей могил.

В этой гробнице была обнаружена мумия, получившая название "мумия кричащей женщины". Она была похоронена в неестественной скрюченной позе. Ее голова повернута набок, рот открыт, а лицо искажает гримаса ужаса или боли.

Раскрыть тайну ее смерти помогла компьютерная томография, проведенная в Египетском музее. По словам Хавасса, исследование показало, что эта женщина умерла от сердечного приступа. К внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий. Ученые считают, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела в момент смерти.

"Кажется, что эта "кричащая женщина" умерла внезапно, когда находилась в своем нынешнем положении тела - с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью, - говорит Захи Хавасс. - Мы предполагаем, что мертвое тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти. Вероятно, бальзамировщики просто не сумели закрыть ее рот и привести тело в нормальное положение".

Фото: YouTube
Лицо 500-летнего человека восстановили с помощью 3D-принтера

О личности этой загадочной женщины ученые все еще спорят. На льняных бинтах, которыми была обмотана мумия, были найдены надписи на древнем египетском языке. Они гласят: "Королевская дочь, королевская сестра Мерет Амон"

Однако мумию считают неизвестной, поскольку было много принцесс с таким именем. Например, египтологам известна Мерет Амон, дочь фараона Секененре конца XVII династии (1558-1553 гг. до н.э.). Известна и Мерет Амон, дочь фараона Рамсеса II (1279-1213 гг. до н.э.) из XIX династии. Поэтому данная мумия была включена в каталоги под названием "Безымянная принцесса А".

Кстати, два года назад ученым удалось раскрыть тайну второй "кричащей мумии", найденной в Луксоре в 1886 году. Как уже рассказывала "РГ", анализ ДНК помог установить, что погребенный был сыном фараона Рамсеса III, царевичем Пентуаром. Из письменных источников известно, что он участвовал в заговоре против своего отца.

Одна из жен фараона Тия подговорила Пентуара и других сообщников убить Рамсеса III. Заговорщики исполнили задуманное, но были схвачены. Пентуар был задушен. Судя по состоянию его мумии, ему не воздали царских почестей и лишили традиционного ритуала погребения.

Две "золотые" мумии найдены в предполагаемой гробнице Клеопатры
Ученые заглянули за "маску смерти" таштыкской мумии
Общество Наука В мире Африка Египет Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Видео: Путин участвует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет